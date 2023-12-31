Родри: «У Холанда есть голод, ненасытное желание совершенствоваться. Этим он напоминает Криштиану и Месси»

Родри сравнил Эрлинга Холанда с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Что Холанд дает « », помимо голов?

– Его чутье и голод до голов не изменились, но сейчас он по-другому использует пространство, знает, что делать.

Поначалу я видел, что он очень беспокоится. Он понимал, что мы отличаемся от других команд, зрело распоряжаемся мячом. Он понимал, что его не будут активно задействовать в розыгрышах, что ему придется ждать момента, чтобы завершить атаку. Это вещи, к которым нужно адаптироваться, учиться.

Сейчас он гораздо лучше в этом. Он говорит мне: « , контроль игры, контроль игры. Забудь про меня». Это называется понимание команды.

Его уровень мне нравится. Давайте не будем забывать, что ему 22-23 года, и у него типичные для его возраста заботы. Он такой же как все: смеется, шутит, совсем не такой кислый, как выглядит. Он очень добрый, очень дружелюбный, постоянно болтает.

Прежде всего, у него есть голод, ненасытное желание развивать свое тело, совершенствоваться, всегда быть в форме. В этом он напоминает мне и , – сказал хавбек «Ман Сити».

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