Роналду подарил маме Porsche на 69-летие

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Долореш Авейру Футбол

Криштиану Роналду подарил матери автомобиль на 69-летие.

31 декабря 2023 года Долореш Авейру исполнилось 69 лет. Нападающий «Аль-Насра» прилетел на португальский остров Мадейра из Саудовской Аравии, чтобы отпраздновать вместе с ней.

Футболист подарил матери автомобиль Porsche.

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57 комментариев
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Чтоб все так жили, что-бы могли подарить маме Porsche. Ну или хотя бы Toyota
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Накопил наконец-то
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Эх, хотел бы я маме Порше подарить...
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Подарок конечно 🔝, но я не очень понимаю зачем в 69 лет Porsche. Гораздо комфортней использовать водителя на люксовом авто.
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Только разогнался на Порше, а Мадейра уже закончилась.
+34
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+31
Здоровья всем мамам! Ну и давайте всё же про них не забывать в круговерти жизни. Это я больше себе, но думаю, многие поддержат.
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0
+23
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
феерический
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В новом году желаю каждому иметь возможность подарить маме подарок ее мечты!
+16
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Лучше бы айфон подарил - качество фото как на нокии
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Страшно представить что подарит на 70-летие
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Искренне рад Роналду, что может подарить своей маме Порш. Он честно заработал свои деньги. И даже в Саудовской Аравии не халтурит, а пашет. Достоин только уважения за свой профессионализм. А так я бы тоже своей маме с огромной радостью подарил Порш.
+13
-6
+7
Ответ Best game on Earth
Здоровья всем мамам! Ну и давайте всё же про них не забывать в круговерти жизни. Это я больше себе, но думаю, многие поддержат.
Слова отличаются от действий.
Я постоянно напоминаю жене, что бы позвонила маме, так как есть кому звонить.
Так что, чувак, цени, что мама ещё жива и здорова, и звони ей хотя бы раз в недельку)
Время вспять не повернуть.
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При всем моем уважении, зачем маме Порш? Не лучше ли майбах с водителем?
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рожать не хотела. А сын вон кем стал.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ! Это «Манчестер Сити» 😂так же как и твой этот комментарий 😂нет адекватности
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Ответ Cruel Snake
Чтоб все так жили, что-бы могли подарить маме Porsche. Ну или хотя бы Toyota
Тогда можно было бы сделать чемпионат среди мам)
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Ответ Cruel Snake
Чтоб все так жили, что-бы могли подарить маме Porsche. Ну или хотя бы Toyota
причём подарить маме porsche не на 70 даже, а на 69
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Красава
+5
-4
+1
С фантазией как то не очень
+2
-1
+1
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Cruel Snake
Чтоб все так жили, что-бы могли подарить маме Porsche. Ну или хотя бы Toyota
Не-не, раз начал, то надо была так написать: nu ili hotya by Toyota
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Спустя миллиарды долларов...Можем на похлопать?(это шутка)
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глупый и опасный подарок

надеюсь это просто многоходовка для ухода от налога и легализации авто
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
пригуби его ботокс😉
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Ответ Футбол, хоккей итд
Сюдя по лицу Долореш, она ждала.... малиновую Ладу!👍 А тут, крупно-габаритный, громоздкий, внешне некрасивый, с недёшевым техобслуживанием, с большим расходом топлива, какой-то там Порше!🙃😵‍💫🥂
Ладу Седан Баклажан)))
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Для него это что коробку конфет подарить
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Сюдя по лицу Долореш, она ждала.... малиновую Ладу!👍
А тут, крупно-габаритный, громоздкий, внешне некрасивый, с недёшевым техобслуживанием, с большим расходом топлива, какой-то там Порше!🙃😵‍💫🥂
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Ответ Cruel Snake
Чтоб все так жили, что-бы могли подарить маме Porsche. Ну или хотя бы Toyota
Офигеть . Тебя минусуешь, но за каждый клик было плюс четыре!) Но пасаран! Бэнсэрэмос!))
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... вместе с водителем
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