Роналду подарил маме Porsche на 69-летие

Криштиану Роналду подарил матери автомобиль на 69-летие.

31 декабря 2023 года исполнилось 69 лет. Нападающий « » прилетел на португальский остров Мадейра из Саудовской Аравии, чтобы отпраздновать вместе с ней.

Футболист подарил матери автомобиль Porsche.

Год Роналду в Саудовской Аравии: голов как в лучшие годы, есть трофей и много скандалов

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