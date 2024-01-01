Роналду подарил маме Porsche на 69-летие
Криштиану Роналду подарил матери автомобиль на 69-летие.
31 декабря 2023 года Долореш Авейру исполнилось 69 лет. Нападающий «Аль-Насра» прилетел на португальский остров Мадейра из Саудовской Аравии, чтобы отпраздновать вместе с ней.
Футболист подарил матери автомобиль Porsche.
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Я постоянно напоминаю жене, что бы позвонила маме, так как есть кому звонить.
Так что, чувак, цени, что мама ещё жива и здорова, и звони ей хотя бы раз в недельку)
Время вспять не повернуть.
надеюсь это просто многоходовка для ухода от налога и легализации авто
А тут, крупно-габаритный, громоздкий, внешне некрасивый, с недёшевым техобслуживанием, с большим расходом топлива, какой-то там Порше!🙃😵💫🥂