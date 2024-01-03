«Тоттенхэм» переподписал Сарра до 2030 года

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Пап Матар Сарр Футбол

Пап Матар Сарр заключил новый контракт с «Тоттенхэмом».

Лондонский клуб и 21-летний полузащитник официально продлили сотрудничество до 2030 года.

В этом сезоне сенегалец принял участие в 18 из 20 матчей Премьер-лиги, в 16 случаях он попадал в стартовый состав. На счету африканца 2 гола в текущем чемпионате.

Фото: официальный сайт «Тоттенхэма»

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