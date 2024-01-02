Онана может остаться на матч с «Тоттенхэмом». «МЮ» ведет переговоры с камерунской федерацией

«Манчестер Юнайтед» хочет отложить поездку Андре Онана на Кубок Африки.

По сведениям Daily Mail, вратарь сможет сыграть за английский клуб против « » (8 января) в Кубке Англии. При этом манкунианцы надеются, что футболист будет доступен и 14 января, когда они встретятся с « » в . Сейчас « » ведет переговоры с Камерунской федерацией футбола.

Матч Камеруна против Гвинеи назначен на 15 января. У Онана будут сутки на то, чтобы добраться до места его проведения, если он все же останется на игру со «шпорами».

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