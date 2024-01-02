Онана может остаться на матч с «Тоттенхэмом». «МЮ» ведет переговоры с камерунской федерацией
«Манчестер Юнайтед» хочет отложить поездку Андре Онана на Кубок Африки.
По сведениям Daily Mail, вратарь сможет сыграть за английский клуб против «Уигана» (8 января) в Кубке Англии. При этом манкунианцы надеются, что футболист будет доступен и 14 января, когда они встретятся с «Тоттенхэмом» в АПЛ. Сейчас «МЮ» ведет переговоры с Камерунской федерацией футбола.
Матч Камеруна против Гвинеи назначен на 15 января. У Онана будут сутки на то, чтобы добраться до места его проведения, если он все же останется на игру со «шпорами».
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МЮ ведет переговоры и умоляет, чтобы его забирали хотя бы на 1 матч
А нынешний физрук упрашивает оставить ему дырявого Онану, когда есть вратарь Турции, купленный им же
И ладно бы Онана играл классно, но нет. Куча ошибок, а у турка 0 шансов проявить себя.
Это к вопросу о том как тут многие писали что Андре может потерять место в составе если уедет а турок хорошо сыграет. Как себя ведет МЮ показывает что Онана будет играть всегда пока не травмирован.