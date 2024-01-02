Онана может остаться на матч с «Тоттенхэмом». «МЮ» ведет переговоры с камерунской федерацией

Теги Манчестер Юнайтед Уиган премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна Андре Онана Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет отложить поездку Андре Онана на Кубок Африки.

По сведениям Daily Mail, вратарь сможет сыграть за английский клуб против «Уигана» (8 января) в Кубке Англии. При этом манкунианцы надеются, что футболист будет доступен и 14 января, когда они встретятся с «Тоттенхэмом» в АПЛ. Сейчас «МЮ» ведет переговоры с Камерунской федерацией футбола.

Матч Камеруна против Гвинеи назначен на 15 января. У Онана будут сутки на то, чтобы добраться до места его проведения, если он все же останется на игру со «шпорами».

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40 комментариев
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«МЮ» ведет переговоры с камерунской федерацией
МЮ ведет переговоры и умоляет, чтобы его забирали хотя бы на 1 матч
+28
-1
+27
А мы уже понадеялись... кажется, турок никогда не встанет в ворота
+14
-2
+12
Не, так правильно: "«Тоттенхэм» ведет переговоры с камерунской федерацией"
+11
0
+11
Ответ Бобры аут)
Ферги ставил Линдегора, когда Давид плохо играл А нынешний физрук упрашивает оставить ему дырявого Онану, когда есть вратарь Турции, купленный им же
Ферги - Линдегора, Ван Гал - Вальдеса, Моуриньо давал время Ромеро, Сульшер подключал Хендерсона. Де Хеа был железным номером 1, потому что чувствовал хоть какую-то конкуренцию. А Онана походу Тен Хагу жизнь спас когда-то
+10
-1
+9
Ферги ставил Линдегора, когда Давид плохо играл
А нынешний физрук упрашивает оставить ему дырявого Онану, когда есть вратарь Турции, купленный им же
+9
-2
+7
У атаки Тоттенхема праздник
+10
-3
+7
Демонстрирует максимальное неуважение ко второму вратарю.
И ладно бы Онана играл классно, но нет. Куча ошибок, а у турка 0 шансов проявить себя.
+5
-1
+4
это Тотен должен вести переговоры на этот счёт
+4
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+3
A мне кажется, шпоры только ЗА! ) Знают все его трещинки, а турок - это кот в мешке.
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Дайте уже Алтаю поиграть, тен Хаг его просто зачехлил не дав шанса даже в кубке.
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Очень странное поведение. Что за папин дом? Как себя должен чувствовать Алтай в такой ситуации? Типа он настолько слаб что надо так унижаться перед Камеруном ?
Это к вопросу о том как тут многие писали что Андре может потерять место в составе если уедет а турок хорошо сыграет. Как себя ведет МЮ показывает что Онана будет играть всегда пока не травмирован.
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Шпоры выиграют, приятного просмотра
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А смысл?
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На полгода в Африку на исправительные
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Ответ Одноглазый пират
А мы уже понадеялись... кажется, турок никогда не встанет в ворота
Только когда Хага выпнут на мороз
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Ответ mr kovalsky
«МЮ» ведет переговоры с камерунской федерацией МЮ ведет переговоры и умоляет, чтобы его забирали хотя бы на 1 матч
по фактам
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Ливерпуль так бы по Салаху
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Учитывая как Онана играет, скорее Тоттенхэм ведет переговоры с камерунской федерацией
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Ответ DonaldBrashear 2.0
боже, какой же это бред. Ни у кого из команд такой проблемы нет, потому что, это не проблема. Отпустить и все, турок есть хороший, спокойно заменит, хуже не будет. А эти создают прямо такую мышью возню.
Вам откуда знать какой турок ?
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В Камеруне чтоли все такие патриоты?
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Дайте турку шанс!
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За что он так ненавидит наш МЮ(((
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боже, какой же это бред. Ни у кого из команд такой проблемы нет, потому что, это не проблема. Отпустить и все, турок есть хороший, спокойно заменит, хуже не будет. А эти создают прямо такую мышью возню.
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Эту дырку надо быстро в Африку сплавить что бы хоть какие то шансы остались на Лигу Конференций.
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надеюсь, Камерунская федерация футбола не пойдет на уступки нашему МЮ
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Звучит как угроза.
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Да когда он свалит уже
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Быстрей бы этот аналог Камени со своим голландским работорговцем покинули уже МЮ.
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Онана и с ЧМ-22 свалил, поругавшись с Ригоберычем нашим Сонгом, и сейчас на КАН хочет опоздать. Зачем сборной Камеруна этот вратарь?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
боже, какой же это бред. Ни у кого из команд такой проблемы нет, потому что, это не проблема. Отпустить и все, турок есть хороший, спокойно заменит, хуже не будет. А эти создают прямо такую мышью возню.
Откуда ты знаешь, что Дыра хороший кипер? Ты хоть раз видел его игру? Опять раздаете авансы игроку, а потом снова нытье какого плохого футболиста купил МЮ за место второго кипера🤣
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