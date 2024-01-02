Невилл включил Холанда, Салаха, Сона, Боуэна, Райса, Родри, Трента, ван Дейка, Салиба, Удоджи и Алиссона в символическую сборную АПЛ

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Гари Невилл составил символическую сборную текущего сезона Премьер-лиги.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», работающий сейчас в качестве телеэксперта на Sky Sports, ответил на просьбу сформировать оптимальный состав из числа футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Англии в настоящий момент.

Лучшим вратарем Невилл назвал Алиссона («Ливерпуль»).

В состав линии обороны были включены Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Вильям Салиба («Арсенал»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»).

Кроме того, Невилл сделал выбор в пользу полузащитников Деклана Райса («Арсенал») и Родри («Манчестер Сити») и группы атаки, в которую вошли Джеррод Боуэн («Вест Хэм») в роли «десятки», а также Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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1 комментарий
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Все по факту, как по мне
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