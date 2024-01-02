Невилл включил Холанда, Салаха, Сона, Боуэна, Райса, Родри, Трента, ван Дейка, Салиба, Удоджи и Алиссона в символическую сборную АПЛ
Гари Невилл составил символическую сборную текущего сезона Премьер-лиги.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», работающий сейчас в качестве телеэксперта на Sky Sports, ответил на просьбу сформировать оптимальный состав из числа футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Англии в настоящий момент.
Лучшим вратарем Невилл назвал Алиссона («Ливерпуль»).
В состав линии обороны были включены Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Вильям Салиба («Арсенал»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»).
Кроме того, Невилл сделал выбор в пользу полузащитников Деклана Райса («Арсенал») и Родри («Манчестер Сити») и группы атаки, в которую вошли Джеррод Боуэн («Вест Хэм») в роли «десятки», а также Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам