«Тоттенхэм» согласовал контракт с Дрэгушином. «Дженоа» хочет 30 млн, «шпоры» надеются на 25

Раду Дрэгушин готов играть за «Тоттенхэм».

По сведениям инсайдера , стороны согласовали условия долгосрочного контракта.

«Шпоры» продолжают вести переговоры с « ». Итальянский клуб хочет получить за защитника 30 млн евро, а английский надеется ограничиться 25 млн.

Выпускник академии «Ювентуса» провел в этом сезоне 18 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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