«Тоттенхэм» согласовал контракт с Дрэгушином. «Дженоа» хочет 30 млн, «шпоры» надеются на 25

Теги премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Дженоа деньги Раду Дрэгушин Фабрицио Романо Футбол

Раду Дрэгушин готов играть за «Тоттенхэм».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали условия долгосрочного контракта.

«Шпоры» продолжают вести переговоры с «Дженоа». Итальянский клуб хочет получить за защитника 30 млн евро, а английский надеется ограничиться 25 млн.

Выпускник академии «Ювентуса» провел в этом сезоне 18 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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30 млн копейки за него
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+2
Пишут, что если по Тодибо не договорятся в ближайшие дни, то румын сразу идет в шпоры
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Ответ Okaka
30 млн копейки за него
Он настолько хорош, да?
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Ответ Айназ Галимуллин
Он настолько хорош, да?
да, топ
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