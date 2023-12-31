«Тоттенхэм» согласовал контракт с Дрэгушином. «Дженоа» хочет 30 млн, «шпоры» надеются на 25
Раду Дрэгушин готов играть за «Тоттенхэм».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали условия долгосрочного контракта.
«Шпоры» продолжают вести переговоры с «Дженоа». Итальянский клуб хочет получить за защитника 30 млн евро, а английский надеется ограничиться 25 млн.
Выпускник академии «Ювентуса» провел в этом сезоне 18 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам