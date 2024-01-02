«Манчестер Юнайтед» досрочно завершит аренду Регилона. Футболист вернется в «Тоттенхэм»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Серхио Регилон Футбол

«Манчестер Юнайтед» досрочно завершит аренду Серхио Регилона.

Манкунианцы активировали пункт, прописанный в арендном соглашении, по которому клуб может прервать аренду футболиста в январе.

Таким образом, Серхио Регилон вернется в «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне испанец провел 12 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, включая 9 игр в АПЛ.

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20 комментариев
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так он был в мю?
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+24
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
ну такое себе)) закончишь школу, там контр-шуточки поостроумнее выучишь))
+12
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+11
так, Шоу травмирован, Маласия вообще пропал без вести... возврат Регилона - очень логичный поступок от нашего МЮ, конечно
+12
-2
+10
Ответ songbilong
так он был в мю?
Даже пару матчей неплохих провёл

Теперь возвращается в ТТХ, чтобы было кем дыры на цз затыкать, наверное)
+6
-2
+4
Повезло, Вернётся домой к топовому тренеру. Топ команды
+5
-2
+3
Так им же восхищались
+3
-1
+2
Ответ Дорфи
Даже пару матчей неплохих провёл Теперь возвращается в ТТХ, чтобы было кем дыры на цз затыкать, наверное)
Дыры на лз, потому что Дэвисом затыкают цз)
+2
0
+2
Ответ SaH4r.
в Барсу бы под Бальде
А лучше над Бальде
+3
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
дядя Риго, забери Онану на КАН, очень на молодого кипера посмотреть хотца 😕
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Ответ Дорфи
Даже пару матчей неплохих провёл Теперь возвращается в ТТХ, чтобы было кем дыры на цз затыкать, наверное)
Они ж из Дженоа берут пацана
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Комментарий удален модератором
как то его аренда прошла абсолютно незаметно...
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денег заработал, можно теперь и в нормальной команде поиграть
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ PIT-BUL
Повезло, Вернётся домой к топовому тренеру. Топ команды
Взять хотя бы последнюю игру ТТХ )
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Ответ Любезный Коссутий
так, Шоу травмирован, Маласия вообще пропал без вести... возврат Регилона - очень логичный поступок от нашего МЮ, конечно
конечно логичный. а амрабата зачем тогда брали?
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