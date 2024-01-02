«Манчестер Юнайтед» досрочно завершит аренду Регилона. Футболист вернется в «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» досрочно завершит аренду Серхио Регилона.

Манкунианцы активировали пункт, прописанный в арендном соглашении, по которому клуб может прервать аренду футболиста в январе.

Таким образом, вернется в « ».

В нынешнем сезоне испанец провел 12 матчей за « » во всех турнирах, включая 9 игр в .

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