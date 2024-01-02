Терри о падении Жоты в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Шокирующий нырок! Как можно назначить пенальти?»
Джона Терри поразило решение, принятое судьями в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл».
В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев Диогу Жота выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением Жоты. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.
Бывший защитник «Челси» и «Астон Виллы» Джон Терри не согласился с решением рефери.
«Как вообще можно назначить пенальти за такое? Шокирующий нырок! А самое худшее – решение ВАР в пользу пенальти?» – написал 43-летний англичанин.
В качестве ВАР Энтони Тэйлору помогал Стюарт Эттуэлл.
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Чувак, это другой Терри (Тьерри))
Для меня это пенальти. Не пойму что тут все обсуждают. Если б не касание вратаря, он бы просто забил в пустые.
Новогодние праздники они такие 😂
Рукаааааа Эдегораааа
Рука ка ка ка Эдегор-р-р а а а а
В любом случае, тут раздувают из мухи слона, как будто тут произошло что-то вопиющее, а по сути обычный эпизод, каких немало.