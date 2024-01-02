Терри о падении Жоты в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Шокирующий нырок! Как можно назначить пенальти?»

Теги Джон Терри Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Энтони Тэйлор Мартин Дубравка Диогу Жота Футбол

Джона Терри поразило решение, принятое судьями в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев Диогу Жота выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением Жоты. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.

Бывший защитник «Челси» и «Астон Виллы» Джон Терри не согласился с решением рефери.

«Как вообще можно назначить пенальти за такое? Шокирующий нырок! А самое худшее – решение ВАР в пользу пенальти?» – написал 43-летний англичанин.

В качестве ВАР Энтони Тэйлору помогал Стюарт Эттуэлл.

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36 комментариев
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Согласен, нырок там был, хотя Жота мог не падать и отправлять уже в пустые.
+18
-2
+16
Ответ Хасан Мустафоев
почему молчали когда игрока Арсенала играл рукой мяч внутри штрафнова
Потому же, почему сейчас молчат фанатичные персоны болеющие за клуб с энфилда
+11
-1
+10
Ответ Korotkov R.A.
Также, как и засчитали гол лягушатников Ирландии, сникерс
Точно пару минут думал о чем это ты...
Чувак, это другой Терри (Тьерри))
+7
0
+7
Наверное Жота ещё сближаясь с вратарём решил идти на контакт и падать, а вратарь увернулся. Ну что теперь пропадать хорошему плану, что ли?
+9
-3
+6
Я сначала подумал «вот дурак, за это ни за что не назначат пендаль», но у Тейлора были свои планы)
+11
-6
+5
Жота ныряет как дельфин :)
+7
-2
+5
Если бы мог пробить, устоял бы. Он же не враг себе. На больших скоростях достаточно малейшего касания чтобы потерять контроль над телом.
Для меня это пенальти. Не пойму что тут все обсуждают. Если б не касание вратаря, он бы просто забил в пустые.
+10
-5
+5
Ответ Alex Rhea
не знаю, чем все смотрят)) контакт 100% был, как это можно отрицать?))
От такого контакта никто не падает как упал Жота. Он бы еще несколько метров пробежал и упал)
+4
0
+4
Ответ midin
и этот труда же только я вижу что пенальти было.
Да, все против Ливера, у всех глаз нет. Они только у скаузеров есть)
+5
-2
+3
почему молчали когда игрока Арсенала играл рукой мяч внутри штрафнова
+15
-13
+2
Ответ #SharkTeam
Просто Ливер играет безобразно, а интригу в чемпионате поддерживать нужно
Клопп всю карьеру пользуется услугами судей - ещё с уничтожения Малаги в 2013
+6
-4
+2
Ответ Jeremy Fraser
Точно пару минут думал о чем это ты... Чувак, это другой Терри (Тьерри))
Ляяяя, точно

Новогодние праздники они такие 😂
+1
0
+1
Ответ Yoshiyuki Lewis
Терри пусть прокомментирует руку Джексона в первом туре Там был чистый пеналь и Челси спасли
Ещё во втором туре 2007 года не дали 2 жк, 1 офсайд, 1 угловой и на последок
Рукаааааа Эдегораааа
Рука ка ка ка Эдегор-р-р а а а а
+1
0
+1
Этот пенальти (возможно несправедливый) не повлиял на результат матча, исходя из доминирования Ливерпуля...
0
0
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Контакт был, думаю что не слишком значительный, но упал как-то странновато. Бежал он быстро конечно, может контакт реально повлиял, но все равно ощущение что он мог устоять на ногах.

В любом случае, тут раздувают из мухи слона, как будто тут произошло что-то вопиющее, а по сути обычный эпизод, каких немало.
+1
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0
не знаю, чем все смотрят)) контакт 100% был, как это можно отрицать?))
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0
это говорит человек, который подыгрывал себе рукой за сборную)
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ФА должен рассмотреть эпизод. Тут минимум 10 матчей дисквалификации Жоте
+4
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А где видео эпизода ну или фотоколлаж???
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