Терри о падении Жоты в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Шокирующий нырок! Как можно назначить пенальти?»

Джона Терри поразило решение, принятое судьями в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев выбежал один на один с вратарем . Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением Жоты. Игрок атаки « » Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.

Бывший защитник «Челси» и «Астон Виллы» не согласился с решением рефери.

«Как вообще можно назначить пенальти за такое? Шокирующий нырок! А самое худшее – решение ВАР в пользу пенальти?» – написал 43-летний англичанин.

В качестве ВАР Энтони Тэйлору помогал Стюарт Эттуэлл.

Ширер о пенальти на Жоте в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Великолепный нырок🤣. ###### позор»

Райт о Жоте: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить в пустую рамку! Теперь я видел все!»



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