Салах о «Ливерпуле»: «Верим, что можем выиграть титул. Надо сохранять спокойствие и стремиться к победе в каждой игре» 

Мохамед Салах сказал, что верит в шансы «Ливерпуля» на титул в АПЛ.

Команда обыграла «Ньюкасл» (4:2) в 20-м туре Премьер-лиги и вышла на 1-е место в таблице с 45 очками.

«Отличный результат. Игра была очень напряженной, нам удалось набрать 3 очка и возглавить таблицу. Мы должны сохранять спокойствие и стремиться к победе в каждой игре.

Мы верим в то, что можем выиграть титул. Нам нужно много работать и проявлять себя на поле. Если нам это удастся, то мы сможем продолжать выигрывать», – сказал Салах, ставший автором дубля в матче.

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