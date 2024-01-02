Салах о «Ливерпуле»: «Верим, что можем выиграть титул. Надо сохранять спокойствие и стремиться к победе в каждой игре» 

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах сказал, что верит в шансы «Ливерпуля» на титул в АПЛ.

Команда обыграла «Ньюкасл» (4:2) в 20-м туре Премьер-лиги и вышла на 1-е место в таблице с 45 очками. 

«Отличный результат. Игра была очень напряженной, нам удалось набрать 3 очка и возглавить таблицу. Мы должны сохранять спокойствие и стремиться к победе в каждой игре. 

Мы верим в то, что можем выиграть титул. Нам нужно много работать и проявлять себя на поле. Если нам это удастся, то мы сможем продолжать выигрывать», – сказал Салах, ставший автором дубля в матче. 

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2 комментария
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будет красиво если Салах выиграет АПЛ для Ливера и со спокойной душой поедет на заработки к Арабам
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Оставайся с нами, Салах!
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