Клопп о том, что обронил обручальное кольцо после матча с «Ньюкаслом»: «Такое случается, когда я худею на 1-2 кило. Однажды это было в море, мне понадобился дайвер»

Теги Энфилд Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп происшествия Футбол

Юрген Клопп рассказал о ситуации с обручальным кольцом после матча с «Ньюкаслом».

После победы со счетом 4:2 в игре 20-го тура АПЛ тренер «Ливерпуля» начал праздновать на поле и аплодировать трибунам «Энфилда».

Вскоре немец заметил, что обронил обручальное кольцо. Клопп начал искать кольцо и вскоре – при помощи телеоператора – ему удалось найти потерю. 

«Однажды я его потерял, и мне понадобились услуги профессионального дайвера, потому что это произошло в море. Время от времени это случается – когда я худею 1-2 кило. 

Здесь я был чересчур оживленным, потерял самообладание и в итоге испытал сильнейший шок. Оператор несколько раз раздражал меня в этом сезоне, но теперь все иначе, потому что это было действительно важно», – сказал Клопп после игры. 

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15 комментариев
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Какой же Клопп худой
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"Однажды обронил в море, пришлось звонить Стерлингу"
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Какой же Клопп раздражительный, а потом добрый
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Юра, нужно просто пенного выпить и сразу палец опухнет, а кольцо будет держаться)
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Клоппу надо перейти на пивную диету. Распухнет сам, распухнут пальцы, и кольцо не потеряешь.
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с таким шоу от Тейлора можно потерять много чего)
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Ответ vals1702
с таким шоу от Тейлора можно потерять много чего)
Он просто слабый, там где игроков рубят - показывает подниматься, там где просто рядом с соперником падают - он видит фол, удивительный чел
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Да, в такие моменты хорошо, когда идёт трансляция. И можно точно понять местонахождение пропажи.
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Ответ Dexter Morgan
По себе не суди.
Я сужу только по тебе, так что не переживай, малыш:))
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Ответ rigobersong
Я сужу только по тебе, так что не переживай, малыш:))
Ты даже не осознаёшь, что он у тебя уже в голове глубоко засел. В любой непонятной ситуации рандомные фразы вбрасываешь.
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Ответ Dexter Morgan
Ты даже не осознаёшь, что он у тебя уже в голове глубоко засел. В любой непонятной ситуации рандомные фразы вбрасываешь.
Ты даже не осознаешь, что я у тебя в голове засел:) В любой ситуации вбрасываешь непонятные фразы:))
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Ответ ман сити фейк
Получили 2 пенальти одну не забили а виноват шейх и судья
Виноват в чем конкретно?)
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