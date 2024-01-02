Клопп о том, что обронил обручальное кольцо после матча с «Ньюкаслом»: «Такое случается, когда я худею на 1-2 кило. Однажды это было в море, мне понадобился дайвер»

Юрген Клопп рассказал о ситуации с обручальным кольцом после матча с «Ньюкаслом».

После победы со счетом 4:2 в игре 20-го тура тренер « » начал праздновать на поле и аплодировать трибунам « ».

Вскоре немец заметил, что обронил обручальное кольцо. Клопп начал искать кольцо и вскоре – при помощи телеоператора – ему удалось найти потерю.

«Однажды я его потерял, и мне понадобились услуги профессионального дайвера, потому что это произошло в море. Время от времени это случается – когда я худею 1-2 кило.

Здесь я был чересчур оживленным, потерял самообладание и в итоге испытал сильнейший шок. Оператор несколько раз раздражал меня в этом сезоне, но теперь все иначе, потому что это было действительно важно», – сказал после игры.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам