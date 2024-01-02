Райт о Жоте: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить в пустую рамку! Теперь я видел все!»
Иан Райт с иронией оценил падение Диогу Жоты, не пробившего по пустым воротам.
В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Жота обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением португальца. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.
Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт охарактеризовал действия Жоты такими словами: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить мяч в пустую рамку! Теперь я видел все!»
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На мой вкус желтая за симуляцию
Там легкое касание( и Жота его намеренно ждет ) и полет на газон
А ведь спокойно мог бы забить в пустые ..
Самое интересное при борьбе за верховые мячи в поле идет рубка , мужики с мужиками , а как штрафная , так большинство по мановению палочки превращаются в пушинок ( не важно какая команда и какой игрок)
Теперь если что будут пальцем показывать на этот эпизод...
Да Ливерпуль нвиграл на победу,но зачем он просто не вкатил мяч в ворота-странный поступок.
тут уже по привычке, наверное, упал