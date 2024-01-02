Райт о Жоте: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить в пустую рамку! Теперь я видел все!»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Иан Райт Энтони Тэйлор Мартин Дубравка Диогу Жота Футбол

Иан Райт с иронией оценил падение Диогу Жоты, не пробившего по пустым воротам.

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Жота обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением португальца. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт охарактеризовал действия Жоты такими словами: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить мяч в пустую рамку! Теперь я видел все!»

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54 комментария
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Португалы нырять умеют.. И на ЧМ видели.. Дайверы ещё те.. 😀🤭
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+64
Несколько повторов видел
На мой вкус желтая за симуляцию
Там легкое касание( и Жота его намеренно ждет ) и полет на газон
А ведь спокойно мог бы забить в пустые ..
Самое интересное при борьбе за верховые мячи в поле идет рубка , мужики с мужиками , а как штрафная , так большинство по мановению палочки превращаются в пушинок ( не важно какая команда и какой игрок)
+73
-14
+59
Честно говоря очень глупо поступил.....
Теперь если что будут пальцем показывать на этот эпизод...
Да Ливерпуль нвиграл на победу,но зачем он просто не вкатил мяч в ворота-странный поступок.
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+28
Ответ Николаев Ростислав
Ты не учитываешь скорость, с которой он двигался. Он мог потерять равновесие, если бы продолжил движение
Какое равновесие? Он после касания успел ещё два шага сделать и на судью посмотреть. Почему фанатичная любовь к клубу затмевает адекватность?
+25
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+20
Да все понятно - было небольшое касание, оно разбалансировало Жоту, он испугался, что пока будет ловить себя, упустит мяч, поэтому упал. Но, конечно, в итоге выглядело смешно :)
+17
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К сожалению, это норма в современном футболе.
+10
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Ответ D_A_R_K
А может для салаха пеналь хотел выбить, чтоб тот реабилитировался за промах
Точно, у него же было так много времени, чтобы этот план родить, что скорее всего вы правы)
+10
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+10
Ответ Вальдано
Португалы нырять умеют.. И на ЧМ видели.. Дайверы ещё те.. 😀🤭
Да кстати, я вторую не понимаю, но в первом матче Португалии дали левую пенку.
+12
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+8
Я думаю, он хотел ещё и для вратаря красную заработать. Получается больше пользы для команды.
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+7
Ответ denimo21
Я думаю, он хотел ещё и для вратаря красную заработать. Получается больше пользы для команды.
Гол всегда больше пользы приносит, пенальти ещё надо забить
+7
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+6
Даже на повторе видно, что Жота делает обычный шаг после касания. То есть оно никак не сказалось на его равновесии. А уже после решает, что надо падать и подпрыгивает. Выглядит нелепо. Да и касание если и было, то тогда каждый угловой это куча пенальти. Короч учитывая то с каким преимуществом Ливер играл, выглядит оч некрасиво
+7
-1
+6
Ну хотя бы не будет воя от ливерпульских нытиков про то, что их засудили)
+42
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+5
Ответ Дмитрий Крутенко
Как вообще за такое можно пенальти давать??? И болелы Ливера еще пару дней назад рассказывали, что Ливер больше других пострадал от судей...
Так это факт, чувак)) Или один спорный пенальти на 90-й минуте, при счете 3-2 в пользу Ливерпуля отменяет весь тот пмздец, который был до этого?
+11
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Тоже не понял этот момент. С учетом промаха Салаха до этого выбрать пенальти вместо своего железного гола... Португальская натура проснулась все-таки
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Ответ Вальдано
Португалы нырять умеют.. И на ЧМ видели.. Дайверы ещё те.. 😀🤭
тут как раз пример оч плохого ныряния, выглядит неубедительно совершенно. на оскар не тянет, максимум золотая малина
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Ответ lerno
Абсурдно,касание было...Жота потерял баланс и правильно сделал что упал.... особенно при этой причудливой судейство....кто то скажет оправдание в пользу судьи???? Жота мог и не упасть,но за мячом тогда должен был на четверинках бегать ,а судья промолчал опять-таки....
на каких четвереньках, Жота успел сделать два шага и посмотреть на судью 🤣🤣🤣
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Да все понятно - было небольшое касание, оно разбалансировало Жоту, он испугался, что пока будет ловить себя, упустит мяч, поэтому упал. Но, конечно, в итоге выглядело смешно :)
согласен, пока он восстановит баланс защи его накроют, а раз не упал значит касание не значительное и пенальти судья не поставит
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Честная игра не поощряется нынешними футбольными правилами.Судьи не дают пенальти и штрафные, если нет явного показа.Поэтому нет никакого смыла стоять на ногах.
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Там ещё и Ширер назвал эту симуляцию позором
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Если бы такой пенальти ставили для Сити, глоры Ливерпуля сошли бы сума от нытья 😃
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Щас пересмотрел обзор... Пенальти на Жоте самый левый в сезоне среди всех команд. Ответствено заявляю что так как судьи тянут Ливерпуль не тянули никакой другой клуб в истории АПЛ, даже МЮ с Уэбом отдыхает 😃
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Ответ CHELSEA_2008
Щас пересмотрел обзор... Пенальти на Жоте самый левый в сезоне среди всех команд. Ответствено заявляю что так как судьи тянут Ливерпуль не тянули никакой другой клуб в истории АПЛ, даже МЮ с Уэбом отдыхает 😃
Ливерпуль всегда тянули, особенно в последнее время. Но глоры Ливерпуля видят только как тянут МанСити🤣🤣🤣
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оба пенальти очень спорные, но судьи не помогают Ливерпулю🤣🤣🤣
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Ответ sintenced
К сожалению, это норма в современном футболе.
профессиональные футболисты всегда играют на результат, а как он добывается - дело десятое

тут уже по привычке, наверное, упал
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Ответ Liverpool-_-Barcelona
Так это факт, чувак)) Или один спорный пенальти на 90-й минуте, при счете 3-2 в пользу Ливерпуля отменяет весь тот пмздец, который был до этого?
Первый пенальти был такой же левый. 2 левых пенальти. сколько глоры Ливера ещё хотят?
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Ответ midin
когда забегают в штрафную на скорости это одно дело, когда все стоят подпрыгивая толкаются в одном месте это совсем другое дело.
сделать два шага и посмотреть на судью инерция не мешала, а по пустым воротам пробить мешала?🤣🤣🤣
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Для португальцев такие действия норма.
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Точно такие же фокусы исполняет Джезус в штрафной (взять хотя бы зацеп Дугласа Луиса в матче с Астон Виллой), но судьи пенальти не видят. На Хаверце недавно так фолили. Двойные стандарты судей) Только про руку Эдегора не пишите)
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Ответ Сергей Самойлов
Тэйлор ньюкасл тянул за уши весь матч, жёлтые если б раздавал по делу, то жоэлинтон во втором тайме должен быть удалён, как и майли
Майли в том эпизоде в мяч играл
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Ответ Liverpool-_-Barcelona
Так это факт, чувак)) Или один спорный пенальти на 90-й минуте, при счете 3-2 в пользу Ливерпуля отменяет весь тот пмздец, который был до этого?
Не один а в каждом матче почти, то пенальти то удаление в пользу Ливерпуля. 😃
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