Райт о Жоте: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить в пустую рамку! Теперь я видел все!»

Иан Райт с иронией оценил падение Диогу Жоты, не пробившего по пустым воротам.

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги « » – « » (4:2) игрок атаки хозяев выбежал один на один с вратарем . Жота обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья назначил пенальти в связи с падением португальца. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт охарактеризовал действия такими словами: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить мяч в пустую рамку! Теперь я видел все!»

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