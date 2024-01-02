Салах забил 14 голов в этой АПЛ и делит с Холандом 1-е место в гонке бомбардиров

Мохамед Салах догнал Эрлинга Холанда в гонке бомбардиров АПЛ-2023/24.

Форвард « » сделал дубль в матче 20-го тура с «Ньюкаслом» (4:2).

Теперь на счету египтянина 14 голов в текущем сезоне АПЛ. Столько же забил нападающий « » , который сейчас восстанавливается от травмы.

По 12 голов у Доминика Соланке из «Борнмута» и из «Тоттенхэма». Джеррод Боуэн из «Вест Хэма» забил 11 голов, Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона» – 10.

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