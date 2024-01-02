Салах забил 14 голов в этой АПЛ и делит с Холандом 1-е место в гонке бомбардиров
Мохамед Салах догнал Эрлинга Холанда в гонке бомбардиров АПЛ-2023/24.
Форвард «Ливерпуля» сделал дубль в матче 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2).
Теперь на счету египтянина 14 голов в текущем сезоне АПЛ. Столько же забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который сейчас восстанавливается от травмы.
По 12 голов у Доминика Соланке из «Борнмута» и Сон Хын Мина из «Тоттенхэма». Джеррод Боуэн из «Вест Хэма» забил 11 голов, Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона» – 10.
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Так что можешь удалять коммент
как и Клопп
хорош в последнее время,
хотя как и всегда.
Тихо делает результат
А ХОЛАНДУ ЗДОРОВЬЯ И ПОСКОРЕЕ ВЕРНУТЬСЯ НА ПОЛЕ