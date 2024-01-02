Салах забил 14 голов в этой АПЛ и делит с Холандом 1-е место в гонке бомбардиров

Теги Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Вулверхэмптон Борнмут Сон Хын Мин Мохамед Салах Доминик Соланке Хван Хи Чхан Джеррод Боуэн Эрлинг Холанд Футбол

Мохамед Салах догнал Эрлинга Холанда в гонке бомбардиров АПЛ-2023/24.

Форвард «Ливерпуля» сделал дубль в матче 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2).

Теперь на счету египтянина 14 голов в текущем сезоне АПЛ. Столько же забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который сейчас восстанавливается от травмы.

По 12 голов у Доминика Соланке из «Борнмута» и Сон Хын Мина из «Тоттенхэма». Джеррод Боуэн из «Вест Хэма» забил 11 голов, Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона» – 10.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А мог забивать Аль Таавуну и Аль Иттифаку в никому неинтересном турнире, а сейчас в сильнейшей лиге мира набрал 22 очка за один первый круг. Никакие деньги не стоят рекордов на топ уровне, тем более Салах и в Ливере играет ни за копейки
+22
-4
+18
Ответ Владимир Владимирович
А мог забивать Аль Таавуну и Аль Иттифаку в никому неинтересном турнире, а сейчас в сильнейшей лиге мира набрал 22 очка за один первый круг. Никакие деньги не стоят рекордов на топ уровне, тем более Салах и в Ливере играет ни за копейки
Так он уедет в любом случае и скоро)
Так что можешь удалять коммент
+6
-1
+5
Ответ Владимир Владимирович
Да пусть, главное в этом сезоне зацепить либо Апл либо ЛЧ, дальше пусть идёт покорять арабский мир
так вы сами себе противоречите в двух сообщениях)
+3
0
+3
Ответ Владимир Владимирович
Да пусть, главное в этом сезоне зацепить либо Апл либо ЛЧ, дальше пусть идёт покорять арабский мир
Я тебе открою страшную тайну. Ливерпуль не играет в ЛЧ
+2
0
+2
Салах тоже крутой,
как и Клопп

хорош в последнее время,
хотя как и всегда.
Тихо делает результат

А ХОЛАНДУ ЗДОРОВЬЯ И ПОСКОРЕЕ ВЕРНУТЬСЯ НА ПОЛЕ
+4
-3
+1
Слава богу не продали летом, а то шли бы сейчас в аккурат между МЮ и Челси )
+1
0
+1
Салох безусловно набрал сейчас форму не зря забил свои мячи, но думаю не будь травмы у Холланда, он был бы сейчас единоличным лидером гонки бомбардиров.
+1
0
+1
Мо держит топ уровень.
0
0
0
Очень рад, что Мо сделал правильный выбор и остался в футболе, а не поехал месить песок.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий