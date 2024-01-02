Каррагер об «Арсенале»: «Ни один из атакующих игроков не входит в число лучших в мире. В игре все как-то слишком организованно»

Джейми Каррагер считает проблемой «Арсенала» отсутствие мировых звезд в атаке.

Лондонцы потерпели 2 поражения подряд в АПЛ – от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2).

После 20 туров «канониры» опустились на 4-е место в таблице. Больше всех голов за команду в сезоне забил полузащитник – 6.

«Я по-прежнему считаю, что если тройка или четверка атакующих игроков « » не станет лучше, то команда не выиграет чемпионат.

Когда я говорю, что «Арсенал» стал другим, то имею в виду контроль мяча. Его определенно стало больше. Можно сказать, что в прошлом сезоне команда напоминала «Ливерпуль» Клоппа, а в этом сезоне у нее больше от « ».

«Арсенал» стал больше контролировать мяч, что помогает в защите. Но помогает ли им это в атаке?

Все нападающие «Арсенала» забивали голы, которые ассоциировались с их стилем. Сейчас мы видим все те же модели и ту же организацию игры. Это заставило меня задуматься о том, не слишком ли много этой организации при игре в атаке?

Мы видим повторяющиеся из раза в раз моменты, но достаточно ли импровизации? Когда игрок «Арсенала» в последний раз был в числе лучших форвардов лиги? Когда Эдегор забивал какой-нибудь супергол? Все как-то слишком организованно.

Да, игроки проводят хорошие сезоны. Но золотой стандарт – это 20 голов и более. Это уровень , Холанда, Кейна. Атакующие игроки «Арсенала» хороши, но ни один из них не входит в число лучших в мире. В перспективе Сака может стать игроком мирового класса.

Но «Ливерпуль» выиграл титул в , потому что у него был Салах. «Сити» выигрывал титулы, потому что у них был Агуэро, а теперь есть Холанд. Есть ли у «Арсенала» игроки мирового уровня, готовые привести команду к титулу? Я считаю, что нет», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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«Арсенал» четвертый – вместо лидерства. Два поражения подряд, и уже достал «Тоттенхэм»

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