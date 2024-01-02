Каррагер об «Арсенале»: «Ни один из атакующих игроков не входит в число лучших в мире. В игре все как-то слишком организованно»

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Джейми Каррагер считает проблемой «Арсенала» отсутствие мировых звезд в атаке.

Лондонцы потерпели 2 поражения подряд в АПЛ – от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2). 

После 20 туров «канониры» опустились на 4-е место в таблице. Больше всех голов за команду в сезоне забил полузащитник Букайо Сака – 6. 

«Я по-прежнему считаю, что если тройка или четверка атакующих игроков «Арсенала» не станет лучше, то команда не выиграет чемпионат.

Когда я говорю, что «Арсенал» стал другим, то имею в виду контроль мяча. Его определенно стало больше. Можно сказать, что в прошлом сезоне команда напоминала «Ливерпуль» Клоппа, а в этом сезоне у нее больше от «Манчестер Сити». 

«Арсенал» стал больше контролировать мяч, что помогает в защите. Но помогает ли им это в атаке? 

Все нападающие «Арсенала» забивали голы, которые ассоциировались с их стилем. Сейчас мы видим все те же модели и ту же организацию игры. Это заставило меня задуматься о том, не слишком ли много этой организации при игре в атаке?

Мы видим повторяющиеся из раза в раз моменты, но достаточно ли импровизации? Когда игрок «Арсенала» в последний раз был в числе лучших форвардов лиги? Когда Эдегор забивал какой-нибудь супергол? Все как-то слишком организованно. 

Да, игроки проводят хорошие сезоны. Но золотой стандарт – это 20 голов и более. Это уровень Салаха, Холанда, Кейна. Атакующие игроки «Арсенала» хороши, но ни один из них не входит в число лучших в мире. В перспективе Сака может стать игроком мирового класса.

Но «Ливерпуль» выиграл титул в АПЛ, потому что у него был Салах. «Сити» выигрывал титулы, потому что у них был Агуэро, а теперь есть Холанд. Есть ли у «Арсенала» игроки мирового уровня, готовые привести команду к титулу? Я считаю, что нет», – сказал бывший игрок «Ливерпуля». 

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«Арсенал» четвертый – вместо лидерства. Два поражения подряд, и уже достал «Тоттенхэм»

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7 комментариев
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Сака
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Здесь скорее соглашусь. Нет лидера в атаке. Нет наконечника, на которого играла бы вся команда. Жезус где угодно, только не там где он должен быть - на острие.((
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У лучшего игрока Арсенала по гол+пас столько же результативных баллов, сколько у нещадно критикуемого Дарвина Нуньеса.
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У Арсенала для чемпионства не хватает игрока с одним-единственным качеством: нужен футболист, "делающий разницу" в те моменты, если вся команда не вывозит. И неважно, на какой позиции он будет играть в группе атаки
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Ответ jem777
Здесь скорее соглашусь. Нет лидера в атаке. Нет наконечника, на которого играла бы вся команда. Жезус где угодно, только не там где он должен быть - на острие.((
эм... ну как бы Жезус и не должен быть на острие - об этом и твердят уже сколько месяцев, что нужен ярко выраженный цн
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