«Интер» отдает Агуме «Севилье» в аренду с выкупом за 8 млн евро
Полузащитник Люсьен Агуме переходит из «Интера» в «Севилью».
Клубы договорились об условиях сделки. «Севилья» арендует 21-летнего француза, в соглашении будет прописана опция выкупа за 8 миллионов евро.
Андалусскому клубу нужно было взять новичка в линию полузащиты в связи с уходом из команды Фернандо Режеса.
В текущем сезоне Агуме провел лишь 1 матч в Серии А. Подробную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.
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