«Интер» отдает Агуме «Севилье» в аренду с выкупом за 8 млн евро

Теги Интер Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Фернандо Режес Люсьен Агуме Футбол

Полузащитник Люсьен Агуме переходит из «Интера» в «Севилью».

Клубы договорились об условиях сделки. «Севилья» арендует 21-летнего француза, в соглашении будет прописана опция выкупа за 8 миллионов евро.

Андалусскому клубу нужно было взять новичка в линию полузащиты в связи с уходом из команды Фернандо Режеса.

В текущем сезоне Агуме провел лишь 1 матч в Серии А. Подробную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.

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1 комментарий
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Видимо подавал надежды но так и не оправдал ожидания
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