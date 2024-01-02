«Интер» отдает Агуме «Севилье» в аренду с выкупом за 8 млн евро

Полузащитник Люсьен Агуме переходит из «Интера» в «Севилью».

Клубы договорились об условиях сделки. « » арендует 21-летнего француза, в соглашении будет прописана опция выкупа за 8 миллионов евро.

Андалусскому клубу нужно было взять новичка в линию полузащиты в связи с уходом из команды .

В текущем сезоне провел лишь 1 матч в Серии А. Подробную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.

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