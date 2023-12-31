Аллегри про 1:0 с «Ромой»: «Важная победа, «Юве» увеличил отрыв от преследователей и стал ближе к ЛЧ. Стараемся держаться рядом с «Интером»

Теги Интер Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри отметил важность победы «Ювентуса» над «Ромой» (1:0).

«Хороший матч, играть против «Ромы» всегда непросто, особенно когда ее тренирует Жозе Моуринью.

Возникали угрозы нашим воротам после нескольких передач Пауло Дибалы в нашу штрафную, но мы продолжали играть надежно. После перерыва мы забили и могли сделать это еще раз.

Это важная победа, особенно потому, что мы продолжаем увеличивать отрыв от команд позади нас.

Сейчас мы в хорошей физической форме, сегодня было несколько впечатляющих комбинаций. Мы слишком часто теряли мяч, над этим надо поработать, особенно над диагональными передачами и выходом из обороны.

«Интер» опережает нас на два очка, проводит выдающийся сезон, набрал 45 баллов. Мы стараемся держаться рядом, понимая, что у нас другой путь.

Мы добились важного результата, потому что увеличили отрыв от «Ромы» и остальных и стали ближе к тому, чтобы математически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лукавит черт. Там от четвертого места запас, который даже Пирло бы не растерял
+3
-1
+2
Ничего, сейчас требовательные фанаты обосрут в комментах и эту победу, и продолжающуюся серию без поражений
+2
0
+2
Сто вперёд бросает), в случае успеха или провала.... Мерзкий тип....
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий