Аллегри про 1:0 с «Ромой»: «Важная победа, «Юве» увеличил отрыв от преследователей и стал ближе к ЛЧ. Стараемся держаться рядом с «Интером»

Массимилиано Аллегри отметил важность победы «Ювентуса» над «Ромой» (1:0).

«Хороший матч, играть против «Ромы» всегда непросто, особенно когда ее тренирует .

Возникали угрозы нашим воротам после нескольких передач Пауло Дибалы в нашу штрафную, но мы продолжали играть надежно. После перерыва мы забили и могли сделать это еще раз.

Это важная победа, особенно потому, что мы продолжаем увеличивать отрыв от команд позади нас.

Сейчас мы в хорошей физической форме, сегодня было несколько впечатляющих комбинаций. Мы слишком часто теряли мяч, над этим надо поработать, особенно над диагональными передачами и выходом из обороны.

« » опережает нас на два очка, проводит выдающийся сезон, набрал 45 баллов. Мы стараемся держаться рядом, понимая, что у нас другой путь.

Мы добились важного результата, потому что увеличили отрыв от «Ромы» и остальных и стали ближе к тому, чтобы математически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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