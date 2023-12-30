Экс-хавбек «Ман Сити» Фернандо расторг контракт с «Севильей» по «личным причинам» и вернется в Бразилию

Теги Севилья Ла Лига трансферы Фернандо Режес Футбол

Фернандо Режес расторг контракт с «Севильей».

36-летний хавбек покинул испанский клуб по «личным причинам» и вернется в Бразилию.

Соглашение бразильца с «Севильей» было рассчитано до 30 июня 2024 года. В ее составе он дважды выигрывал Лигу Европы.

Также Фернандо известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Галатасарай» и «Порту».

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