«Интер» и 34-летний Мхитарян продлили контракт до 2026 года
«Интер» объявил о продлении контракта с Генрихом Мхитаряном.
Новое соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до лета 2026 года.
Футболист сборной Армении выступает за миланский клуб с сезона-2022/23. В текущем чемпионате Италии он забил два гола за 18 матчей.
Подробно со статистикой Мхитаряна можно ознакомиться здесь.
Фото: inter.it
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отличные подарки от руководства на нг😊
остался главный актив команды и всё будет хорошо
А Белый Лебедь и не умирал никогда. Ровно как и Мхи, Дарми, Ачерби, Зумер