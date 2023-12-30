«Интер» и 34-летний Мхитарян продлили контракт до 2026 года

Теги Интер серия А Италия Генрих Мхитарян Футбол

«Интер» объявил о продлении контракта с Генрихом Мхитаряном.

Новое соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до лета 2026 года.

Футболист сборной Армении выступает за миланский клуб с сезона-2022/23. В текущем чемпионате Италии он забил два гола за 18 матчей.

Подробно со статистикой Мхитаряна можно ознакомиться здесь.

Фото: inter.it

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генриху респект конечно. Держит форму, да и судя по всему не собирается останавливаться. Думаю мало кто мог представить при переходе в Интер, что он станет настолько важным элементом механизма. Здесь нужно и похвалить Индзаги однозначно.
+41
-2
+39
Ответ ToniKF
Генриху респект конечно. Держит форму, да и судя по всему не собирается останавливаться. Думаю мало кто мог представить при переходе в Интер, что он станет настолько важным элементом механизма. Здесь нужно и похвалить Индзаги однозначно.
Маротта вообще этих стариков-разбойников всех собирает и у него они как то воскресают прям: Санчес, Джеко, Мхитарян, Ачерби, Зоммер, Янг, Дармиан и т.д.
+16
-1
+15
хир ви гоу!
отличные подарки от руководства на нг😊
остался главный актив команды и всё будет хорошо
+18
-5
+13
Рад за Генриха. Потом ещё на пару лет к Саудитам, и жизнь в шоколаде
+12
-1
+11
Лучший игрок Армения
+5
-1
+4
Ответ Kahn01
Рад за Генриха. Потом ещё на пару лет к Саудитам, и жизнь в шоколаде
Его жизнь и сейчас в шоколаде. Он зять большого шоколадного фирмы Армении
+4
0
+4
Ай маладца!
+1
0
+1
Ответ Е.Р.
Санчес мертвый в этот раз А Белый Лебедь и не умирал никогда. Ровно как и Мхи, Дарми, Ачерби, Зумер
Переход Ачерби на начальной стадии многие критиковали, а Дармиан казался сбитым лётчиком
+1
0
+1
Тут после его перехода в Рому писали что он все и пора в зенит
+2
-2
0
Интернациональный дом престарелых))
0
0
0
Ответ Алекс Мелкумян
Маротта вообще этих стариков-разбойников всех собирает и у него они как то воскресают прям: Санчес, Джеко, Мхитарян, Ачерби, Зоммер, Янг, Дармиан и т.д.
Санчес мертвый в этот раз
А Белый Лебедь и не умирал никогда. Ровно как и Мхи, Дарми, Ачерби, Зумер
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий