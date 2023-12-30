«Интер» и 34-летний Мхитарян продлили контракт до 2026 года

«Интер» объявил о продлении контракта с Генрихом Мхитаряном.

Новое соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до лета 2026 года.

Футболист сборной Армении выступает за миланский клуб с сезона-2022/23. В текущем чемпионате Италии он забил два гола за 18 матчей.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: inter.it

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