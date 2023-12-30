«Интер» и Димарко продлили контракт до 2027 года с повышением зарплаты

Теги Интер серия А Италия Федерико Димарко Футбол

Защитник Федерико Димарко подписал новый контракт с «Интером».

Соглашение рассчитано до 2027 года. Зарплата 26-летнего футболиста выросла, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Димарко проводит в «Интере» третий сезон. В этом розыгрыше Серии А у него 3 гола и 4 результативных передачи в 15 матчах. Статистику Федерико можно найти здесь.

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8 комментариев
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отличные новости!
осталось Лаутаро продлить
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Лучшее что случалось с Интером со времён Майкона в плане крайних защей
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Феде - один из лучших латералей в мире. Кайфую с его подключений в атаку
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Ответ Hitgoe Himgob
Лучшее что случалось с Интером со времён Майкона в плане крайних защей
Хакими и Кансело еще здорово отбегали, жаль только недолго
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Один из любимых футболистов в нынешнее время
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Один из любимых футболистов в нынешнее время
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Ответ Богдан Агафонов
Феде - один из лучших латералей в мире. Кайфую с его подключений в атаку
Один из лучших в мире - это преувеличение. Добротный - да, просто отлично прижился у Симоне. Если бы не он, так бы и бегал где-нибудь в Вероне.
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