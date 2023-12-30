«Интер» и Димарко продлили контракт до 2027 года с повышением зарплаты

Защитник Федерико Димарко подписал новый контракт с «Интером».

Соглашение рассчитано до 2027 года. Зарплата 26-летнего футболиста выросла, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

проводит в « » третий сезон. В этом розыгрыше Серии А у него 3 гола и 4 результативных передачи в 15 матчах. Статистику Федерико можно найти здесь.

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