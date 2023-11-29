Талалаев о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Химки» уже надирали задницу Медиалиге. Надеюсь, наши игроки сделают это еще раз»

Андрей Талалаев высказался о матче сборной Winline Медиалиги и сборной ФНЛ.

«Химки» уже надирали задницу Медиалиге [победа над 2Drots в Фонбет Кубке России] в этом году. Надеюсь, что представители «Химок» сделают это в очередной раз.

На самом деле играйте в любой футбол, радуйтесь, развивайте его. Мы всегда с вами», – сказал главный тренер «Химок».

Напомним, за сборную ФНЛ сыграют 2 игрока «Химок» – Хетаг Хосонов и Бутта Магомедов.

Матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ пройдет 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало матча – 20:00 (мск).