«Говорят, опять обхезался – был в одном ауте от кубка и опять упустил его». Талалаев о Звездине

Андрей Талалаев высказался о главном тренере «БроукБойз» Игоре Звездине.

«Я видел всегда два медиафутбольных матча. Финал МКС, где Кузнецов (тренер 2Drots – Sports.ru) вдесятером обыграл полупрофессионального тренера (Звездина – Sports.ru) с хорошей командой, который в этом году, говорят, опять обхезался – был в одном ауте от кубка и опять упустил его.

Думаю, в профессиональном футболе ему уже пожали бы руку. Но я ему желаю огромного успеха. Если я не участвую, желаю, чтобы он выиграл в этом поединке со сборной ФНЛ. Но, думаю, Женя Калешин не позволит этого сделать», – заявил главный тренер «Химок».

Игорь Звездин признан лучшим тренером 2023 года по версии Winline Media Football Awards.

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