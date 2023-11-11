В ретроматче «Локо» и ЦСКА сыграют Билялетдинов, Евсеев, Лоськов, Смертин, Сычев, Нигматуллин, Жирков, Кириченко, Алексей Березуцкий и Игнашевич

Стали известны предварительные составы ретроматча между легендами «Локо» и ЦСКА.

Игра пройдет 19 ноября на «РЖД Арене».

«Локомотив»: , , , , , , (к), , , , , , , , Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.

Тренерский штаб: , Сергей Овчинников, Олег Пашинин, Борис Игнатьев.

ЦСКА: Евгений Алдонин, Евгений Варламов, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Руслан Нигматуллин, Юрис Лайзанс, Денис Попов, Элвер Рахимич, Милош Красич, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Владимир Габулов, Артур Тлисов, Алан Кусов.

Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Василий Иванов.

В золотом матче чемпионата России 2002 года «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

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