В ретроматче «Локо» и ЦСКА сыграют Билялетдинов, Евсеев, Лоськов, Смертин, Сычев, Нигматуллин, Жирков, Кириченко, Алексей Березуцкий и Игнашевич

Теги ЦСКА Локомотив Алексей Березуцкий Сергей Игнашевич Евгений Алдонин Ролан Гусев Юрий Жирков Элвер Рахимич Милош Красич Юрий Дроздов Владимир Габулов Юрис Лайзанс Артур Тлисов Денис Попов Дмитрий Кириченко Дмитрий Хохлов Руслан Пименов Алексей Поляков Сергей Гуренко Дмитрий Сенников Родолфо Олег Пашинин Динияр Билялетдинов Дмитрий Лоськов Владимир Маминов Дмитрий Сычев Валерий Газзаев Юрий Семин Марк Гонсалес Алексей Смертин премьер-лига Россия Вадим Евсеев Руслан Нигматуллин Борис Игнатьев Сергей Овчинников Евгений Харлачев Олег Корнаухов Алан Кусов Нарвик Сирхаев Евгений Варламов Мануэл Фернандеш Валерий Минько Альберт Саркисян Заза Джанашия ретро Василий Иванов Футбол

Стали известны предварительные составы ретроматча между легендами «Локо» и ЦСКА.

Игра пройдет 19 ноября на «РЖД Арене».

«Локомотив»: Динияр Билялетдинов, Сергей Гуренко, Заза Джанашия, Вадим Евсеев, Владимир Маминов, Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов (к), Алексей Поляков, Родолфо, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачев, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.

Тренерский штаб: Юрий Семин, Сергей Овчинников, Олег Пашинин, Борис Игнатьев.

ЦСКА: Евгений Алдонин, Евгений Варламов, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Руслан Нигматуллин, Юрис Лайзанс, Денис Попов, Элвер Рахимич, Милош Красич, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Владимир Габулов, Артур Тлисов, Алан Кусов.

Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Василий Иванов.

В золотом матче чемпионата России 2002 года «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

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7 комментариев

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muddy.hedgehog
Рахимич всегда производил впечатление дедушки на поле, поэтому по доброму я его называл не Элвер, а Элдер
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Сергей Жарковский
Покажите что есть ещё порох в пороховницах, порадуйте болельщиков красивой и яркой игрой!
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Andrey Yaroslavtsev
Будет жарко.
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Валерий Сидоров
Бразилы не приехали🙄🤗
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Сергей48
Интересный матч! Любопытно будет посмотреть на многих ветеранов!?
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MishaFCZ
Овчинникова нет(
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thesmartbeats@icloud.com
Ну кстати очень боевые составы. А то, что тренерские штабы во главне Палыча и пса, так это вообще шик
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