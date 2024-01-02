Сенников о Евро-2004: «Греки после матча пришли меняться футболками, но никто из нас не стал это делать. А они потом стали чемпионами»

Дмитрий Сенников вспомнил о победе сборной России над Грецией (2:1) на Евро-2004.

Российская сборная в итоге не вышла из группы, а греки под руководством Отто Рехагеля выиграли турнир.

– На Евро‑2004 я уже ехал в роли игрока основы. Одно дело, когда ехал на ЧМ как явный запасной, которого чуть ли не в последний момент заявили. А тут прошел весь отборочный турнир, с Георгием Александровичем Ярцевым сыграл все важнейшие матчи, в том числе и стыковые с Уэльсом.

Весной 2004‑го получил травму, но к маю восстановился и был готов. Ярцев рассчитывал на меня, сразу сказал - все четко, ты едешь. В двух играх вышел в старте, в третьей выпустили на замену. С Испанией был равный матч, тяжелая, вязкая игра, они всего 1:0 выиграли. Против Португалии было уже сложнее, потому что там удалили Овчинникова, и хозяев поля с таким составом вдесятером было сложно обыграть.

– Зато обыграли греков – будущих чемпионов Европы.

– К последней игре уже спокойно готовились. Вся команда понимала, что хоть и шансов на плей‑офф никаких нет, нужно выйти и достойно сыграть, набрать хотя бы одно очко. Состав был немного экспериментальный, Кириченко вышел и сразу забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Так удачно сыграли, потому что греки нам по стилю очень подходили. Самое смешное, что если бы мы выиграли 3:1, они бы не вышли из группы.

Забавно, что после матча они пришли меняться футболками с нами, но никто не стал это делать, все хотели оставить свою. А греки потом стали чемпионами Европы. С португальцами менялись, с испанцами, а с греками – нет.

– У вас осталась футболка?

– Да, где‑то лежит, – сказал бывший защитник сборной России.

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