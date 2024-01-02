Сенников о Евро-2004: «Греки после матча пришли меняться футболками, но никто из нас не стал это делать. А они потом стали чемпионами»

Теги Дмитрий Кириченко Дмитрий Сенников Сборная Португалии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу сборная Греции по футболу Георгий Ярцев игровая форма Матч ТВ Футбол

Дмитрий Сенников вспомнил о победе сборной России над Грецией (2:1) на Евро-2004.

Российская сборная в итоге не вышла из группы, а греки под руководством Отто Рехагеля выиграли турнир. 

– На Евро‑2004 я уже ехал в роли игрока основы. Одно дело, когда ехал на ЧМ как явный запасной, которого чуть ли не в последний момент заявили. А тут прошел весь отборочный турнир, с Георгием Александровичем Ярцевым сыграл все важнейшие матчи, в том числе и стыковые с Уэльсом.

Весной 2004‑го получил травму, но к маю восстановился и был готов. Ярцев рассчитывал на меня, сразу сказал - все четко, ты едешь. В двух играх вышел в старте, в третьей выпустили на замену. С Испанией был равный матч, тяжелая, вязкая игра, они всего 1:0 выиграли. Против Португалии было уже сложнее, потому что там удалили Овчинникова, и хозяев поля с таким составом вдесятером было сложно обыграть.

– Зато обыграли греков – будущих чемпионов Европы.

– К последней игре уже спокойно готовились. Вся команда понимала, что хоть и шансов на плей‑офф никаких нет, нужно выйти и достойно сыграть, набрать хотя бы одно очко. Состав был немного экспериментальный, Кириченко вышел и сразу забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Так удачно сыграли, потому что греки нам по стилю очень подходили. Самое смешное, что если бы мы выиграли 3:1, они бы не вышли из группы.

Забавно, что после матча они пришли меняться футболками с нами, но никто не стал это делать, все хотели оставить свою. А греки потом стали чемпионами Европы. С португальцами менялись, с испанцами, а с греками – нет.

– У вас осталась футболка?

– Да, где‑то лежит, – сказал бывший защитник сборной России. 

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4 комментария
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Удивительно, что Россия на том турнире была единственной сборной, которая обыграла Грецию. Ну и вообще группа там была у России сильная. Победитель и финалист/хозяин турнира в одной группе, при этом Португалию все расценивали чуть ли не как главного фаворита. Испания в те годы была послабее, но тоже не мальчик для битья. Вообще та сборная России на том турнире не была полным "мусором", в каких-то группах могли бы и выйти...

P.s. А вот футболками можно было бы и поменяться. Явно сыграл некий "снобизм". Некрасиво.
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Доюга деловые
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Знатно тогда конечно греки отвозили дитя ФИФА у него же дома 👍
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Ответ Капибарбер
Знатно тогда конечно греки отвозили дитя ФИФА у него же дома 👍
Да, травма на всю жизнь для кринжебоев:) Ангелос деклассировал их всех 20 лет назад, а комплексы до конца жизни:))
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