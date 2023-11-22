«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт, человек с именем». Сенников об Александре

Дмитрий Сенников верит, что Александр Мостовой станет топ-тренером в России.

– Возможно, будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он еще не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой – человек с именем.

– Но он хочет работать только в топ-клубе.

– Любой клуб Премьер-лиги – это топ-уровень. Многие начинают с низших лиг.

Например, каким бы титулованным футболистом ни был , ему пришлось поработать с «Торпедо» и «Балтикой» в ФНЛ. Только сейчас он работает главным тренером в , – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников.

Сычев об учебе Мостового на тренера: «Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»

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