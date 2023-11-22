«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт, человек с именем». Сенников об Александре
Дмитрий Сенников верит, что Александр Мостовой станет топ-тренером в России.
– Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он еще не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой – человек с именем.
– Но он хочет работать только в топ-клубе.
– Любой клуб Премьер-лиги – это топ-уровень. Многие начинают с низших лиг.
Например, каким бы титулованным футболистом ни был Сергей Игнашевич, ему пришлось поработать с «Торпедо» и «Балтикой» в ФНЛ. Только сейчас он работает главным тренером в РПЛ, – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников.
Сычев об учебе Мостового на тренера: «Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»
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