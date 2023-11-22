«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт, человек с именем». Сенников об Александре

Теги Сергей Игнашевич Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Дмитрий Сенников верит, что Александр Мостовой станет топ-тренером в России.

– Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он еще не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой – человек с именем.

– Но он хочет работать только в топ-клубе.

– Любой клуб Премьер-лиги – это топ-уровень. Многие начинают с низших лиг.

Например, каким бы титулованным футболистом ни был Сергей Игнашевич, ему пришлось поработать с «Торпедо» и «Балтикой» в ФНЛ. Только сейчас он работает главным тренером в РПЛ, – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников.

Сычев об учебе Мостового на тренера: «Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»

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14 комментариев

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krealpmoney
Возможно, я найду черную кошку в черной комнате
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Тимур666
Он смог бы привести Спартак к золотым медалям
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ParvizLNDRreal
Вы просто представляете, если Мостовому доверять команду из второй восьмерки скажем так, а он её к медалям приведет.
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Михаил Лубянский
Да никто ему не даст никогда топ-клуб возглавить, максимум середняк ФНЛ без задач
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Сергей48
И самое главное, он играл в футбол!
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Klevers
Одно дело играть, другое дело донести до игроков свои идеи, чтобы они сработали, сам тренер должен быть очень разносторонне развит, психология важна ... много факторов. Мостовой предатель, почему вы все это забыли !? Он себя поставит всегда выше всех, ничего у него никогда не получится ... Провалится везде тут 💯 %. ЧСВ космическое, а по факту никому не нужен, а почему ? Потому что не профессионал, переоценнивающий себя в хлам
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SQem
В отличие от Карпина, авторитет Мостового у игроков и болел так себе. Вроде и уважают, но вечную пургу от него не ценят почему-то. Надеюсь ошибиться. Да и как то долго он думал, становиться тренером или нет. Что за растерянность? Там же футболеров надо будет заряжать
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Тёма Тёма
Такую репутацию фрика будет очень тяжело изменить. Русскоязычные игроки в раздевалке всё читали и всё видели. Хз, как он у них авторитет завоюет? Только у иностранцев если...
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Roman
Ответ Тимур666
Он смог бы привести Спартак к золотым медалям
К Золотым медалям в ПФЛ, разве что
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-2
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Владислав Бондарчук
Ответ Сергей48
И самое главное, он играл в футбол!
В то во что сейчас играет тот же Соболев нельзя назвать футболом))) так что мостовому придётся очень тяжело
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Сергей48
Ответ Владислав Бондарчук
В то во что сейчас играет тот же Соболев нельзя назвать футболом))) так что мостовому придётся очень тяжело
Ну не факт, что он будет Соболева тренировать?)
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