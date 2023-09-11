Сенников о сборной России: «Товарищеские игры — это не то. Интересны только яркие матчи с сильными соперниками. Должен быть элемент соревнования»

Дмитрий Сенников высказался о товарищеских матчах сборной России.

— Да, я буду следить за вторым матчем с олимпийской сборной Египта. Интересно посмотреть, какой выйдет состав, как пройдет игра.

— Не думаете, что такие матчи вызывают меньше интереса?

— Понятно, что олимпийская сборная Египта не тот соперник. У большинства людей все равно есть интерес к сборной России.

— Что нужно делать, чтобы простые болельщики следили за сборной России в нынешней ситуации?

— Должен быть элемент соревнования. Товарищеские игры — это не то. Будут вызывать интерес только яркие матчи с сильными соперниками, – сказал экс-игрок сборной России и «Локомотива».

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