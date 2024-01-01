Райс об «Арсенале»: «Мы подвели болельщиков и себя. Нельзя так пропускать, когда боремся на вершине»

Деклан Райс признал, что игроки «Арсенала» подвели себя и болельщиков.

Хавбек «канониров» прокомментировал поражение, которым закончился матч 20-го тура Премьер-лиги с « » (1:2).

«Мы могли сыграть гораздо лучше. В этом отношении нам нужно требовать большего друг от друга.

Мы ведем борьбу на вершине таблицы, а голы, которые мы пропустили, – такого не может происходить.

Мы не допустим, чтобы это сломило нас.

Мы подвели болельщиков и подвели себя», – сказал 24-летний полузащитник.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам