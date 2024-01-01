Райс об «Арсенале»: «Мы подвели болельщиков и себя. Нельзя так пропускать, когда боремся на вершине»
Деклан Райс признал, что игроки «Арсенала» подвели себя и болельщиков.
Хавбек «канониров» прокомментировал поражение, которым закончился матч 20-го тура Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).
«Мы могли сыграть гораздо лучше. В этом отношении нам нужно требовать большего друг от друга.
Мы ведем борьбу на вершине таблицы, а голы, которые мы пропустили, – такого не может происходить.
Мы не допустим, чтобы это сломило нас.
Мы подвели болельщиков и подвели себя», – сказал 24-летний полузащитник.
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