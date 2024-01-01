«Арсенал» выглядит потерянным, и это симптоматично. «Ман Сити» дышит в спину». Реднапп об АПЛ

Джейми Реднапп отметил, что «Арсенал» выглядит потерянным.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» поделился мыслями в эфире Sky Sports по окончании матча «Фулхэм» – «Арсенал» (2:1), прошедшего в рамках 20-го тура Премьер-лиги

«Гол Сака должен был послужить катализатором для «Арсенала» – чтобы продолжать в том же ключе и выиграть матч в комфортном режиме. У них есть набор футболистов, позволяющий сделать это. Но сегодня им недоставало этой искры.

Мы рассуждаем о том, забивает ли « » достаточно, но я присматриваюсь к фулбекам и их вкладу в настоящий момент.

в перерыве попытался что-то изменить. Томиясу появляется в полузащите, и его действия сводятся к тому, что он сам становится помехой для своей команды. Он вообще не создавал ширину. Он выглядел потерянным там.

Полузащита не выглядела в полной мере так, как должна. Она создавала недостаточно, поэтому «Арсенал» не мог забить. Так много владения – без необходимой цели.

Когда вам кажется, что форварды непродуктивны, это приводит к давлению на оборону. Временами пытаешься форсировать и становишься слегка уязвимым.

Теперешнее состояние « » симптоматично. Они слегка потеряны, им нужно обретать уверенность. « » дышит им в спину. Есть и другие команды.

Люди думали, что «Арсенал» двинется вперед и что сезон для них мог бы стать чем-то вроде торжественного шествия. Возможно, такая сверка с реальностью, как сейчас, нужна им. Потому что сейчас они выпали», – сказал .

Отметим, что после поражения «канониров» « » обходит их по разнице мячей и имеет игру в запасе.

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