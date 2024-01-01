«Арсенал» выглядит потерянным, и это симптоматично. «Ман Сити» дышит в спину». Реднапп об АПЛ

Теги Микель Артета Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Джейми Реднапп Такехиро Томиясу Футбол

Джейми Реднапп отметил, что «Арсенал» выглядит потерянным.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» поделился мыслями в эфире Sky Sports по окончании матча «Фулхэм» – «Арсенал» (2:1), прошедшего в рамках 20-го тура Премьер-лиги

«Гол Сака должен был послужить катализатором для «Арсенала» – чтобы продолжать в том же ключе и выиграть матч в комфортном режиме. У них есть набор футболистов, позволяющий сделать это. Но сегодня им недоставало этой искры.

Мы рассуждаем о том, забивает ли «Арсенал» достаточно, но я присматриваюсь к фулбекам и их вкладу в настоящий момент.

Артета в перерыве попытался что-то изменить. Томиясу появляется в полузащите, и его действия сводятся к тому, что он сам становится помехой для своей команды. Он вообще не создавал ширину. Он выглядел потерянным там.

Полузащита не выглядела в полной мере так, как должна. Она создавала недостаточно, поэтому «Арсенал» не мог забить. Так много владения – без необходимой цели.

Когда вам кажется, что форварды непродуктивны, это приводит к давлению на оборону. Временами пытаешься форсировать и становишься слегка уязвимым.

Теперешнее состояние «Арсенала» симптоматично. Они слегка потеряны, им нужно обретать уверенность. «Манчестер Сити» дышит им в спину. Есть и другие команды.

Люди думали, что «Арсенал» двинется вперед и что сезон для них мог бы стать чем-то вроде торжественного шествия. Возможно, такая сверка с реальностью, как сейчас, нужна им. Потому что сейчас они выпали», – сказал Реднапп.

Отметим, что после поражения «канониров» «Манчестер Сити» обходит их по разнице мячей и имеет игру в запасе.

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14 комментариев
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Дышит в спину? Сити уже выше)
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Увы, пока так и есть.

Пускай многие недоброжелатели кричат «На законном месте» или «я же говорил…», но вера не пропадает в команду.

Хочется верить, что правда команда перезапустится, ведь были правда все шансы быть на 1 месте. Это возможно, впервые за долгое время команда правда стала в ряд с сильнейшими клубами, но чтобы быть там на вершине - надо еще добавлять (я про форварда-убийцу в том числе), а пока мы не там.

Ливерпулю хочется отдать должное - в них многие меньше верили перед началом сезона из-за перестройки команды и отсутствия хорошего опорника, но они сейчас на законной вершине таблицы. Надеюсь, в этой части сезона борьба будет еще интереснее.
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Главный провал Арсенала это покупка хавертца, потрать эти деньги на топ форварда проблем было бы меньше
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Ливерпуль видится главным конкурентом МС в этом сезоне, судя по всему
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Ответ Pokrishkin
Ливерпуль видится главным конкурентом МС в этом сезоне, судя по всему
Главное пройти отрезок без Салаха с минимальными потерями, но сити все равно выглядит предпочтительней, к сожалению
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Борьба будет между МС и Ливерпулем, но я как нейтральный болельщик надеюсь на победу Астон Виллы в АПЛ
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Когда у Сити выздоровеют Холанд, Доку и Де Брюйне, Сити выйдут на полную мощность и на 1 место
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Симптомы такие как были когда то при Венгере - владение мячом ради владения , много ударов заблокировано, из 15 ударов за матч не больше 1-2 могут реально быть голевыми, мало движения на флангах которое может привести к остроте, Сака и Марти тянут сами без скорости это тупик, нет форварда
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Сити и Арсенал - это как Инфинити и Ниссан.
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ярко отметил мистер Реднап праздники и до сих пор не " отпускает"
многоуважаемый ТВ эксперт остался в днях трезвого ума где-то 21-22 декабря
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Если Салах уедет на целый месяц на КА то у Ливерпуля и забивать станет некому
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Ответ Жарқын
на 1000000%%% Ливерпуль станет чемпионом этого года, абсолютно уверен в этом
кажды год такое слышу, в мтоге сити возьмет как всегда
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