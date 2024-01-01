«Арсенал» выглядит потерянным, и это симптоматично. «Ман Сити» дышит в спину». Реднапп об АПЛ
Джейми Реднапп отметил, что «Арсенал» выглядит потерянным.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» поделился мыслями в эфире Sky Sports по окончании матча «Фулхэм» – «Арсенал» (2:1), прошедшего в рамках 20-го тура Премьер-лиги
«Гол Сака должен был послужить катализатором для «Арсенала» – чтобы продолжать в том же ключе и выиграть матч в комфортном режиме. У них есть набор футболистов, позволяющий сделать это. Но сегодня им недоставало этой искры.
Мы рассуждаем о том, забивает ли «Арсенал» достаточно, но я присматриваюсь к фулбекам и их вкладу в настоящий момент.
Артета в перерыве попытался что-то изменить. Томиясу появляется в полузащите, и его действия сводятся к тому, что он сам становится помехой для своей команды. Он вообще не создавал ширину. Он выглядел потерянным там.
Полузащита не выглядела в полной мере так, как должна. Она создавала недостаточно, поэтому «Арсенал» не мог забить. Так много владения – без необходимой цели.
Когда вам кажется, что форварды непродуктивны, это приводит к давлению на оборону. Временами пытаешься форсировать и становишься слегка уязвимым.
Теперешнее состояние «Арсенала» симптоматично. Они слегка потеряны, им нужно обретать уверенность. «Манчестер Сити» дышит им в спину. Есть и другие команды.
Люди думали, что «Арсенал» двинется вперед и что сезон для них мог бы стать чем-то вроде торжественного шествия. Возможно, такая сверка с реальностью, как сейчас, нужна им. Потому что сейчас они выпали», – сказал Реднапп.
Отметим, что после поражения «канониров» «Манчестер Сити» обходит их по разнице мячей и имеет игру в запасе.
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Пускай многие недоброжелатели кричат «На законном месте» или «я же говорил…», но вера не пропадает в команду.
Хочется верить, что правда команда перезапустится, ведь были правда все шансы быть на 1 месте. Это возможно, впервые за долгое время команда правда стала в ряд с сильнейшими клубами, но чтобы быть там на вершине - надо еще добавлять (я про форварда-убийцу в том числе), а пока мы не там.
Ливерпулю хочется отдать должное - в них многие меньше верили перед началом сезона из-за перестройки команды и отсутствия хорошего опорника, но они сейчас на законной вершине таблицы. Надеюсь, в этой части сезона борьба будет еще интереснее.
многоуважаемый ТВ эксперт остался в днях трезвого ума где-то 21-22 декабря