«Арсенал» не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя «Вест Хэму» и «Фулхэму». Пирс Морган о «канонирах»

Теги Вест Хэм Астон Вилла Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Гранит Джака Пирс Морган Футбол

Пирс Морган указал на слабости в игре «Арсенала».

«Над «Арсеналом» издеваются команды, которые поняли, что наша полузащита и атака весьма мастеровиты, но слабы в физическом плане.

Нам нужно больше мышц. Мне не хватает [перешедшего в «Байер»] Джаки. «Арсенал» выглядит бледной имитацией куражистой команды образца прошлого сезона. Тягостно смотреть на это», – поделился мыслями журналист, болеющий за «канониров».

Морган описал свои впечатления от игры «Арсенала» в матче 20-го тура Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).

«Еще одно необъяснимо ужасное выступление. Нельзя проигрывать «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Фулхэму» в течение трех недель и рассчитывать на победу в Премьер-лиге. Для нас все заканчивается еще до наступления 2024 года.

К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало ясно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя во всех аспектах «Вест Хэму» и «Фулхэму», – отметил известный телеведущий.

Артета об 1:2 от «Фулхэма»: «Худшая игра «Арсенала» в сезоне. Нужна перезагрузка, будем переваривать это несколько дней. Надо взглянуть в зеркало»

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29 комментариев
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Какое чемпионство, ещё даже не весна а уже сдулись, максимум этого Арсенала это 4 место и то будет хорошо
+18
-7
+11
Ответ 113k
МС влетал днищенскому норвичу в чемпионский сезон.
в чемпионский сезон Ливерпуля
+7
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+7
Конечно Вест Хэм ни в каких аспектах Арсенал не переиграл, там просто стечение обстоятельств, этот матч совсем другое. Но конечно сути в целом не меняет, по сути оптимальный практически состав просто отвозили
+6
-2
+4
Ответ 113k
МС влетал днищенскому норвичу в чемпионский сезон.
Мансити проиграл Норвичу в сезоне, который завершил с 9-ью поражениями и чемпионство оформил Ливерпуль.
Такие поражения с неба не падают и тем более с 3 баранками в воротах.
Родри в конце забил, но это всего-лишь было начало агонии.
+5
-1
+4
Ответ Кейта
Сити или Ливерпуль выиграют АПЛ
Капитан очевидность! )))
+4
0
+4
Ну тут он по факту
+6
-3
+3
МС влетал днищенскому норвичу в чемпионский сезон.
+8
-6
+2
А Сити наоборот вторую половину сезона, как правило, проходит очень хорошо!
+2
0
+2
Ответ Papilo
на счет вчерашнего правда! по остальному не так очевидно, хотя если смотреть на дистанции, то проблемы очевидны! даже с таким составом нам не хватает зачастую четкости! и это из сезона в сезон!
Очевиден регресс от матча к матчу на протяжении месяца.
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Ответ S. A.
А 3-е кто возьмёт, хотелось бы узнать?
АВилла возможно
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Ответ S. A.
А 3-е кто возьмёт, хотелось бы узнать?
ТтХ 🤭
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Ответ Кейта
Какое чемпионство, ещё даже не весна а уже сдулись, максимум этого Арсенала это 4 место и то будет хорошо
А 3-е кто возьмёт, хотелось бы узнать?
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Не понимаю я этих нападок на артету и команду) совсем недавно болельщики только мечтать могли о борьбе за лигу чемпионов, не говоря уже о чемпионстве. Артета постепенно и методично построил очень симпатичную команду без каких либо звезд, многих молодых довел до приличного уровня. До сих пор в команде нет по настоящему топовой звезды, а команда второй год топает среди лидеров бок о бок с такими монстрами как пеп и клопп. На дистанции такой арсенал не заметит ни ттх, ни виллу ни тем более Муму с челси. По сути это железная команда топ3. Местами выше ливерпуля, местами ниже. Однозначно слабей ман сити. И свое третье место команда запросто удержит, потому что легкий физический спад бывает у всех , а тут уже налетели эксперты с вердиктом об отсутствии чемпионского духа. Ну так арсенал никто в здравом уме и не котировал как претендента на первое место) артета уже сотворил нечто большее, чем могли мечтать фанаты клуба. Вот если Алонсо не выдержит дистанцию с Баварией и дважды подряд станет 2-3им в лиге, такие эксперты тоже начнут лить помои на команду? Которая последние 10 лет строго была после Баварии Дортмунда и Лейпцига ?
Вообще не понимаю)
Арсенал в моем понимании опережает всяческие ожидания болельщиков.
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Ну тогда до свидания Арсенал.
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Вот поэтому Пирс , надо меньше интересоваться МЮ и думать об Арсенале , если ты уж за них топишь
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Я про джаку писал, ещё тогда когда его продали. блин )
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Сами себя унижают, так получается. заниженная самооценка о себе.
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Мотивация спасёт клуба!!! (если она существует у них)
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Не хватает Роналду
Подумал Морган
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мю выиграет АПЛ. с новым годом всех)))
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Добавить просто нечего…..
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Соглашусь с ним. Но рановато пока хоронить.
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«Манчестер Сити» не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя «Вулверхэмптону". Пирс Морган о «горожанах».
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на счет вчерашнего правда! по остальному не так очевидно, хотя если смотреть на дистанции, то проблемы очевидны! даже с таким составом нам не хватает зачастую четкости! и это из сезона в сезон!
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Зря они Джаку слили, единственный игрок с характером в этой команде был
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Сити или Ливерпуль выиграют АПЛ
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