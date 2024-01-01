«Арсенал» не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя «Вест Хэму» и «Фулхэму». Пирс Морган о «канонирах»
Пирс Морган указал на слабости в игре «Арсенала».
«Над «Арсеналом» издеваются команды, которые поняли, что наша полузащита и атака весьма мастеровиты, но слабы в физическом плане.
Нам нужно больше мышц. Мне не хватает [перешедшего в «Байер»] Джаки. «Арсенал» выглядит бледной имитацией куражистой команды образца прошлого сезона. Тягостно смотреть на это», – поделился мыслями журналист, болеющий за «канониров».
Морган описал свои впечатления от игры «Арсенала» в матче 20-го тура Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).
«Еще одно необъяснимо ужасное выступление. Нельзя проигрывать «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Фулхэму» в течение трех недель и рассчитывать на победу в Премьер-лиге. Для нас все заканчивается еще до наступления 2024 года.
К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало ясно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя во всех аспектах «Вест Хэму» и «Фулхэму», – отметил известный телеведущий.
Артета об 1:2 от «Фулхэма»: «Худшая игра «Арсенала» в сезоне. Нужна перезагрузка, будем переваривать это несколько дней. Надо взглянуть в зеркало»
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Такие поражения с неба не падают и тем более с 3 баранками в воротах.
Родри в конце забил, но это всего-лишь было начало агонии.
Вообще не понимаю)
Арсенал в моем понимании опережает всяческие ожидания болельщиков.
Подумал Морган