«Арсенал» упал на 4-е место, пропустив вперед «Астон Виллу» и «Ман Сити», и может на 5 очков отстать от «Ливерпуля»
«Арсенал» упустил вторую строчку по итогам 20-го тура АПЛ.
Команда Микеля Артеты проиграла «Фулхэму» (1:2) и осталась с 40 очками. Ее обошли «Астон Вилла», победившая «Бернли» (3:2), и «Манчестер Сити», обыгравший «Шеффилд Юнайтед» (2:0). При этом у «горожан» есть игра в запасе.
Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль», на счету которого 42 очка после 19 матчей. Он сыграет 1 января – с «Ньюкаслом». В случае победы «красных» «Арсенал» отстанет от лидера на 5 очков.
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7-го отцепятся от первого. От второго где-то весной.