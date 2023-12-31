«Арсенал» упал на 4-е место, пропустив вперед «Астон Виллу» и «Ман Сити», и может на 5 очков отстать от «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» упустил вторую строчку по итогам 20-го тура АПЛ.

Команда Микеля Артеты проиграла «Фулхэму» (1:2) и осталась с 40 очками. Ее обошли «Астон Вилла», победившая «Бернли» (3:2), и «Манчестер Сити», обыгравший «Шеффилд Юнайтед» (2:0). При этом у «горожан» есть игра в запасе.

Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль», на счету которого 42 очка после 19 матчей. Он сыграет 1 января – с «Ньюкаслом». В случае победы «красных» «Арсенал» отстанет от лидера на 5 очков.

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49 комментариев
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Бессмертная классика)
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Законное место со времен Венгера
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Недавно были первыми, а уже на 4 месте, а Сити дал им шанс оторваться
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Дачники обыграли неудачников..)
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Теперь шутка про "4сенал" снова актуальна.😁
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Игры нет, и по игре видно спад надолго.
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Ответ ОттоДракула
Шарлатан, как анаконда, медленно, но верно, подобрался и скушал доминатора. Дальше баварская колбаска на очереди
Тут главное не подавиться
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Шарлатан, как анаконда, медленно, но верно, подобрался и скушал доминатора. Дальше баварская колбаска на очереди
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Кто бы мог подумать, что сезон перестройки команды с новой полузащитой Ливерпуль закончит на первом месте к НГ, имея матч в запасе...
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Спортс, вы издеваетесь, я понять не могу? Вы даже не даёте болельщику излить душу. Я ничего противоправного не написал в новости про поражение Арса, просто назвал его игроков жалкими днарями, какими они и являются последние 2 матча. Почему мой комментарий был удалён?
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Вот и додоминировал🙃
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Арсенал и 4 место=лучший броманс эвер, неиссякаемая химия🥰
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Арсенал в ЛЕ 2024/25
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Райа вообще тащит что-нибудь? пасует, берет что берётся, но ничего сверхъестественного( кроме пенальти, не могу ничего вспомнить)
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Ответ Рита Ктинидина
Кто бы мог подумать, что сезон перестройки команды с новой полузащитой Ливерпуль закончит на первом месте к НГ, имея матч в запасе...
И это ещё после судейского матча с ТТХ и без живых ЛЗ
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Недавно в интервью Моуринью спросили кто выиграет АПЛ в этом сезоне. Он сказал 51% Ман Сити, 49% Ливер. Остальное думаю понятно))
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Ответ Рита Ктинидина
Кто бы мог подумать, что сезон перестройки команды с новой полузащитой Ливерпуль закончит на первом месте к НГ, имея матч в запасе...
вот бы в зимнее ТО опорника хорошего подписали, думаю Клопп знает парочку таких
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Ответ ljolik888
Ливерпуль будет бороться до конца , но в итоге выиграет Сити .
цэстэрна не сможет, судья поможет..
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Ответ Илья Мурашов
В этом сезоне Арсенал раньше сдулся. Лучше бросить все силы на Кубки
Кубки...
7-го отцепятся от первого. От второго где-то весной.
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Шейх: кручу, плачу, всех 115 раз обмануть хочу!
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Ответ S. A.
Спортс, вы издеваетесь, я понять не могу? Вы даже не даёте болельщику излить душу. Я ничего противоправного не написал в новости про поражение Арса, просто назвал его игроков жалкими днарями, какими они и являются последние 2 матча. Почему мой комментарий был удалён?
Это топ!
+3
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Ответ Born is the King
Недавно в интервью Моуринью спросили кто выиграет АПЛ в этом сезоне. Он сказал 51% Ман Сити, 49% Ливер. Остальное думаю понятно))
49% Ливерпуль? Как можно так недооценивать Сити после 3 АПЛ подряд и 4 за 5 лет? 😃
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Ответ xQcoW
Законное место со времен Венгера
Привычка - вторая натура.
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Ответ Sema32
Арсенал снова не фаворит?
я бы поискал свой пост начала сезона, где писал, что ни в какой борьбе за первое место Арсенала не будет, но смотрю сериал
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Ответ ljolik888
Ливерпуль будет бороться до конца , но в итоге выиграет Сити .
Всегда покупал, и тут, раз и выиграл?))
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Вернулся на свое законное 4 место)))
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Типичный Арсенал))
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В итоге Сити как обычно опять всех съест.
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Традиция
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Эхх арсенал, так мощно начал чемпионат!
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