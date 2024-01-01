Райт об «Арсенале»: «Если остановят Эдегора – он не доставит мяч Сака. Остановят Райса – он отдаст поперек. А каков наш план Б?»

Бывший нападающий «Арсенала» раскритиковал команду после поражения от «Фулхэма».

«Канониры» потерпели поражение со счетом 1:2 в матче 20-го тура Премьер-лиги. Победный гол забил хавбек « » Бобби Декордова-Рид. обратил внимание на то, как играл в обороне защитник .

«Магальяэс – такой крупный парень, поменьше. Мне казалось, что Габриэл должен был сильнее доминировать в той ситуации.

Мяч перелетает голову, но это его движение ногой… Надо было атаковать мяч, а не ждать.

Взгляните на зону, в которой он находится, он не выходит из нее все это время. Это неправильно.

Ты же защитник. Ты должен находиться в движении и быть готовым отреагировать.

В этом и разница, в неправильном понимании, и « » поплатился за это», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире Premier League Productions.

Иэн Райт также поделился мыслями об игре лондонской команды в атаке.

«Располагая хорошими игроками, следует использовать возможности и отдавать мяч в опасные зоны. Сака должен держать мяч.

Над этими аспектами им следует поработать, потому что Букайо Сака, Габриэлу Мартинелли и Мартину Эдегору будут противодействовать жестко.

К тому же соперники будут препятствовать передачам от линии обороны в направлении Эдегора, чтобы он не мог развернуться и отпасовать на Сака. Люди все это понимают. Если остановить Эдегора, то, вероятно, остановишь и доставку мяча этим парням [из линии атаки].

А если остановить Деклана Райса и играть с ним жестко, то он начнет пасовать поперек поля. Соперники это уже проработали. Так каков наш план Б?» – сказал англичанин.

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