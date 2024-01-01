Райт об «Арсенале»: «Если остановят Эдегора – он не доставит мяч Сака. Остановят Райса – он отдаст поперек. А каков наш план Б?»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Иан Райт Бобби Декордова-Рид Мартин Эдегор Габриэл Магальяэс Деклан Райс Букайо Сака Габриэл Мартинелли Футбол

Бывший нападающий «Арсенала» раскритиковал команду после поражения от «Фулхэма».

«Канониры» потерпели поражение со счетом 1:2 в матче 20-го тура Премьер-лиги. Победный гол забил хавбек «Фулхэма» Бобби Декордова-Рид. Иан Райт обратил внимание на то, как играл в обороне защитник Габриэл Магальяэс.

«Магальяэс – такой крупный парень, Бобби Декордова-Рид поменьше. Мне казалось, что Габриэл должен был сильнее доминировать в той ситуации.

Мяч перелетает голову, но это его движение ногой… Надо было атаковать мяч, а не ждать.

Взгляните на зону, в которой он находится, он не выходит из нее все это время. Это неправильно.

Ты же защитник. Ты должен находиться в движении и быть готовым отреагировать.

В этом и разница, в неправильном понимании, и «Арсенал» поплатился за это», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире Premier League Productions.

Иэн Райт также поделился мыслями об игре лондонской команды в атаке.

«Располагая хорошими игроками, следует использовать возможности и отдавать мяч в опасные зоны. Сака должен держать мяч.

Над этими аспектами им следует поработать, потому что Букайо Сака, Габриэлу Мартинелли и Мартину Эдегору будут противодействовать жестко.

К тому же соперники будут препятствовать передачам от линии обороны в направлении Эдегора, чтобы он не мог развернуться и отпасовать на Сака. Люди все это понимают. Если остановить Эдегора, то, вероятно, остановишь и доставку мяча этим парням [из линии атаки].

А если остановить Деклана Райса и играть с ним жестко, то он начнет пасовать поперек поля. Соперники это уже проработали. Так каков наш план Б?» – сказал англичанин.

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20 комментариев
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Ответ JuVero
план А - доминировать. план Б - не доминировать.
План А - доминировать и побеждать
План Б - доминировать и проигрывать
+33
-1
+32
план А - доминировать.
план Б - не доминировать.
+25
0
+25
План Б - здоровый Парти в опорной зоне, а Райс на позиции Джаки. В опорной зоне он пока не может и не знает, как страховать Зинченку, из за чего разваливается вся игра Артеты.
Или - купить левого фулбека, который может дать игру в обороне плюс функционал Зинченки в нападении одновременно. Но я таких монстров в мировом футболе не знаю, может Дэвис сдюжит, и то…
+8
-1
+7
План А Артеты: 1) Доминировать.
План В Артеты: 2) Доминировать.
План С Артеты: 3) Доминировать.
План D Артеты: ..............................
+3
0
+3
Немного странная логика. Если так рассуждать, то можно так закрыть любую команду.
Условно закрыть Родри, он не доведет мяч до де Брюйне. Закрыть де Брюйне, Холланд не получит мяч. И так далее
+3
0
+3
Ответ JuVero
план А - доминировать. план Б - не доминировать.
План Б - говорить на прессухах что доминировали
+2
0
+2
А в каком плане топарюга-универсал Хаверц? Он потащит если что.
+3
-1
+2
Райс великолепен.
+2
0
+2
Майкл Олисе из "Кристал Пэлас" (откуда сам Райт после ярких сезонов перешел в "Арсенал"). И Доминик Соланке "Борнмут". Кого я бы прямо сейчас закупил канонирам.
+1
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+1
Нужно больше трансферов
+1
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+1
Арсенал раскусили...так что теперь никакой план не сработает. прощай Арсенал 🤣 только за топ 6 борьба с МЮ
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По мне, так "Пушкам" как раз в атаке не хватает такого резкого и напористого форварда каким был Иан Райт. Я помню он мчался с мячом и за ним, словно бычок такой!
https://www.youtube.com/watch?v=CKxqf4m73Kk
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План Б - как обычно влететь 2-8 в 1/8 ЛЧ
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Ну как бы остановить Эдегора можна даже не играя с ним в плотную - просто перекройте кислород Зинченко, или посадите его на лавку. И Эдегора на мяче сразу нет
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Ответ JuVero
план А - доминировать. план Б - не доминировать.
😄
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Ответ JuVero
план А - доминировать. план Б - не доминировать.
Тут скорее план Б - при поражении рассказывать о том, что не получилось доминировать
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План Б - плач Ярос... Зинченко
Может так трофеев дадут
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