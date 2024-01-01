Райт об «Арсенале»: «Если остановят Эдегора – он не доставит мяч Сака. Остановят Райса – он отдаст поперек. А каков наш план Б?»
Бывший нападающий «Арсенала» раскритиковал команду после поражения от «Фулхэма».
«Канониры» потерпели поражение со счетом 1:2 в матче 20-го тура Премьер-лиги. Победный гол забил хавбек «Фулхэма» Бобби Декордова-Рид. Иан Райт обратил внимание на то, как играл в обороне защитник Габриэл Магальяэс.
«Магальяэс – такой крупный парень, Бобби Декордова-Рид поменьше. Мне казалось, что Габриэл должен был сильнее доминировать в той ситуации.
Мяч перелетает голову, но это его движение ногой… Надо было атаковать мяч, а не ждать.
Взгляните на зону, в которой он находится, он не выходит из нее все это время. Это неправильно.
Ты же защитник. Ты должен находиться в движении и быть готовым отреагировать.
В этом и разница, в неправильном понимании, и «Арсенал» поплатился за это», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире Premier League Productions.
Иэн Райт также поделился мыслями об игре лондонской команды в атаке.
«Располагая хорошими игроками, следует использовать возможности и отдавать мяч в опасные зоны. Сака должен держать мяч.
Над этими аспектами им следует поработать, потому что Букайо Сака, Габриэлу Мартинелли и Мартину Эдегору будут противодействовать жестко.
К тому же соперники будут препятствовать передачам от линии обороны в направлении Эдегора, чтобы он не мог развернуться и отпасовать на Сака. Люди все это понимают. Если остановить Эдегора, то, вероятно, остановишь и доставку мяча этим парням [из линии атаки].
А если остановить Деклана Райса и играть с ним жестко, то он начнет пасовать поперек поля. Соперники это уже проработали. Так каков наш план Б?» – сказал англичанин.
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План Б - доминировать и проигрывать
план Б - не доминировать.
Или - купить левого фулбека, который может дать игру в обороне плюс функционал Зинченки в нападении одновременно. Но я таких монстров в мировом футболе не знаю, может Дэвис сдюжит, и то…
План В Артеты: 2) Доминировать.
План С Артеты: 3) Доминировать.
План D Артеты: ..............................
Условно закрыть Родри, он не доведет мяч до де Брюйне. Закрыть де Брюйне, Холланд не получит мяч. И так далее
https://www.youtube.com/watch?v=CKxqf4m73Kk
Может так трофеев дадут