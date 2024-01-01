Артета об 1:2 от «Фулхэма»: «Худшая игра «Арсенала» в сезоне. Нужна перезагрузка, будем переваривать это несколько дней. Надо взглянуть в зеркало»

Теги Вест Хэм Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета заявил, что игроки и тренеры «Арсенала» должны взглянуть в зеркало.

Главный тренер «канониров» поделился мыслями по следам поражения от «Фулхэма» (1:2).

О трехматчевой серии без побед в Премьер-лиге

«После сегодняшнего нам точно понадобится перезагрузка, потому что мы будем переваривать это несколько дней. Игра против «Вест Хэма» ощущалась совершенно иначе, поскольку после нее можно было двигаться дальше, такое может случаться.

А то, что произошло сегодня, не может повториться. Если так выступать, то никогда не получишь шанса оказаться там, где мы хотим быть.

Сегодняшний матч мог бы стать прекрасным способом завершить год на вершине в таблице лиги. В этом разница, нужно найти баланс. Это мог быть лучший день, а из-за поражения он может быть даже худшим, но мы должны посмотреть на себя в зеркало, потому что сегодня была наша худшая игра в этом сезоне, это точно», – сказал Артета.

О том, нужно ли «Арсеналу» что-либо освежить

«Нам нужно прибавлять. Мы хотим побеждать в матчах, и нам с игроками надо прибавлять, чтобы делать это – чтобы после 20 матчей в чемпионате у нас был шанс стать лучшими в лиге с этими игроками. Они действительно хороши, и мы намерены продолжать дальше вместе с ними», – поделился мыслями Артета.

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12 комментариев
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Арсенал вернулся на свое историческое 4 место, ничего удивительного
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На самом деле ни одна команда из топ 5 не стабильна, до конца сезона спады будут у всех. Поэтому гонка будет знатная в этом сезоне.
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Посмотрел Артета в зеркало - видит лысину. Пощупал голову. Обрадовался! Теперь-то я совсем как мой Кумир. Уж точно АПЛ теперь моя!
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Вчера Мартинели и Сака в 90% играли 1в1 , ВСХ такого не было
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Все проснулись после нового года) Всё дороги ведут в спортс ру!))
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доминировать без голов - это очковтирательство.
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Для перезагрузки надо вернуть Обамаянга.
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А зеркало зачем
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нужен лидер!!!
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Без великого Зиньо не будет побед. Срочно вернуть легенду, извиниться, и повысить зарплату!
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Посмотреть в зеркало и снова начать доминировать
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