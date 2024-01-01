Артета об 1:2 от «Фулхэма»: «Худшая игра «Арсенала» в сезоне. Нужна перезагрузка, будем переваривать это несколько дней. Надо взглянуть в зеркало»

Микель Артета заявил, что игроки и тренеры «Арсенала» должны взглянуть в зеркало.

Главный тренер «канониров» поделился мыслями по следам поражения от « » (1:2).

О трехматчевой серии без побед в Премьер-лиге

«После сегодняшнего нам точно понадобится перезагрузка, потому что мы будем переваривать это несколько дней. Игра против « » ощущалась совершенно иначе, поскольку после нее можно было двигаться дальше, такое может случаться.

А то, что произошло сегодня, не может повториться. Если так выступать, то никогда не получишь шанса оказаться там, где мы хотим быть.

Сегодняшний матч мог бы стать прекрасным способом завершить год на вершине в таблице лиги. В этом разница, нужно найти баланс. Это мог быть лучший день, а из-за поражения он может быть даже худшим, но мы должны посмотреть на себя в зеркало, потому что сегодня была наша худшая игра в этом сезоне, это точно», – сказал .

О том, нужно ли « » что-либо освежить

«Нам нужно прибавлять. Мы хотим побеждать в матчах, и нам с игроками надо прибавлять, чтобы делать это – чтобы после 20 матчей в чемпионате у нас был шанс стать лучшими в лиге с этими игроками. Они действительно хороши, и мы намерены продолжать дальше вместе с ними», – поделился мыслями Артета.

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