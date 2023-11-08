Дженнифер Эрмосо рассказала о влиянии скандала с Луисом Рубиалесом на общество.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). За это ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года.

После инцидента в соцсетях возникло движение #SeAcabó («все кончено») против дискриминации женщин.

«Думаю, после всего, что произошло, многие из нас стали лучше понимать, что на самом деле означает слово «феминизм», включая многих подруг и членов семей.

Мы, футболистки, прочувствовали борьбу за равенство на собственном опыте. Нас называли капризными. Все говорили, что мы хотим получать зарплату наравне с мужчинами, но это неправда.

Меня очень раздражает, когда говорят, что женский футбол не такой прибыльный, как мужской. Конечно, мы это знаем и никогда не просили такую же зарплату.

Мы хотели элементарных вещей: минимальную зарплату, уважение и возможность делать что-то очень важное. Как только мы этого добились, мы выиграли чемпионат мира», – сказала Эрмосо в интервью GQ.

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Было очень больно проходить через это. Работаю с психологом, чтобы отпустить ситуацию»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!