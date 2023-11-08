Эрмосо о реакции на поцелуй Рубиалеса: «Многие стали понимать, что «феминизм» значит на самом деле. Все говорили, что мы хотим зарплат как в мужском футболе – это неправда»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен деньги дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо рассказала о влиянии скандала с Луисом Рубиалесом на общество.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). За это ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года.

После инцидента в соцсетях возникло движение #SeAcabó («все кончено») против дискриминации женщин.

«Думаю, после всего, что произошло, многие из нас стали лучше понимать, что на самом деле означает слово «феминизм», включая многих подруг и членов семей.

Мы, футболистки, прочувствовали борьбу за равенство на собственном опыте. Нас называли капризными. Все говорили, что мы хотим получать зарплату наравне с мужчинами, но это неправда.

Меня очень раздражает, когда говорят, что женский футбол не такой прибыльный, как мужской. Конечно, мы это знаем и никогда не просили такую же зарплату.

Мы хотели элементарных вещей: минимальную зарплату, уважение и возможность делать что-то очень важное. Как только мы этого добились, мы выиграли чемпионат мира», – сказала Эрмосо в интервью GQ.

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Было очень больно проходить через это. Работаю с психологом, чтобы отпустить ситуацию»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
"Думаю, после всего, что произошло, многие из нас стали лучше понимать, что на самом деле означает слово «феминизм»". Да, все действительно поняли.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
По факту женщины получают множество ништяков от мужчин, в ситуациях не связанных с работой. Например мужчины часто платят на свиданиях и вообще дарят подарки там и пр.
Поэтому раз феминистки не заценили этот аспект взаимодействия с мужчинами, значит либо у них какие-то
психологические проблемы(то есть они не умеют быть женщинами), либо они хотят взять еще больше выгод от того что они женщины(вот смотрите как нас ущемляют), что походит на манипуляцию.
А Эрмосо эта вообще клоунша. Смеялась в автобусе после поцелуя, а потом вдруг оскорбилась. Лол.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниял Капланов
Ответ OldRedWhite
Скорее они нас исключат из жизни )
«Наступят времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».

Кажется, эти времена наступили)))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниял Капланов
Пусть лучше даст комментарий, как она сама угорала в автобусе над этой ситуацией))) Считаю, таких лжeцов надо на 1-2 года исключать из спорта.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Александровский
Да, уже увидели что такое феминизм.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Пирс Морган
"Думаю, после всего, что произошло, многие из нас стали лучше понимать, что на самом деле означает слово «феминизм»". Да, все действительно поняли.
Пока нет !
Ещё есть группа энтузиастов , которые пишут :
А если бы это была твоя …… *?
* нужное слово на выбор вставить !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Пора эту тему с феминизмом, как и тему с БЛМ, уже закрывать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Ответ Дмитрий Рабко
А если бы её на эмоциях, без спроса и неожиданно поцеловал Ди Каприо, Пит, Круз (нужное почеркнуть) было бы для неё это психологической травмой или бы она потеряла сознания от избытка положительных эмоций ?
Чеегоо, ты её рожу видел? Пусть радуется что вообще кто то её поцеловал..😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sudoku
Ответ Дмитрий Рабко
А если бы её на эмоциях, без спроса и неожиданно поцеловал Ди Каприо, Пит, Круз (нужное почеркнуть) было бы для неё это психологической травмой или бы она потеряла сознания от избытка положительных эмоций ?
Сначала радовалась бы, а потом как сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Даниял Капланов
Пусть лучше даст комментарий, как она сама угорала в автобусе над этой ситуацией))) Считаю, таких лжeцов надо на 1-2 года исключать из спорта.
Скорее они нас исключат из жизни )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bleffinho
Скорее все ещё больше узнали, что такое лицемерие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Женский футбол мало кому интересен, и вспоминают о нем, благодаря таким скандалам и высказываниям Рапино и ей подобных. Как спорт это полное дно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НеПотерплю!
Якончил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Что у них в мозгу? «Как мы чего- то там добились, мы выиграли чемпионат мира». Кура, чемпионат мира по женскому футболу, в любом случае бы выиграла женская сборная😂с достижениями в сфере идиотизма… Ой феминизма… это никак не связано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Да мир и так смотрит на множество сумасшедших всех мастей чуть ли не ежегодно. Нормальные люди всё поняли: в ещё одной палате пополнение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йохан Чпохан
ваши показания, с другими футболистками, разнятся. не надо нам намазывать.
и эти всевозможные движения, у которых есть только громкий лозунг, но нет ни программы, ни понимания, что делать и главное зачем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно©️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kos.vohrt
Эрмосо головного мозга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hov13
Как страшно жить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
Судя по всему резонансу, поцелуй Рубиалеса пострашнее поцелуя дементора и Луис точно не останется без работы; позовут в какой-нибудь Азкабан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ротенберг
Надо уравнять мужчин и женщин в правах, пусть играют в одних командах и женщины выигрывают конкуренцию у мужчин!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Итачи Учиха
Т.е. на самом деле феминизм заключается в репутационном уничтожении мужчин и накачивании населения помоями от СМИ? Спасибо, ничего нового не рассказала
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mifsud's Drugstore
Она сама-то, видимо, не понимает как и о чем надо говорить...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Тетя получила PR, активисты разной степени отбитости получили пожертвования на борьбу с белым, мужским, и т.д. Превосходством и только Рубиалис потерял работу. Хотя именно при его руководстве она смогла добиться того чего добилась.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
BIG 🐀
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий