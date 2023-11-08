Эрмосо о реакции на поцелуй Рубиалеса: «Многие стали понимать, что «феминизм» значит на самом деле. Все говорили, что мы хотим зарплат как в мужском футболе – это неправда»
Дженнифер Эрмосо рассказала о влиянии скандала с Луисом Рубиалесом на общество.
Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). За это ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года.
После инцидента в соцсетях возникло движение #SeAcabó («все кончено») против дискриминации женщин.
«Думаю, после всего, что произошло, многие из нас стали лучше понимать, что на самом деле означает слово «феминизм», включая многих подруг и членов семей.
Мы, футболистки, прочувствовали борьбу за равенство на собственном опыте. Нас называли капризными. Все говорили, что мы хотим получать зарплату наравне с мужчинами, но это неправда.
Меня очень раздражает, когда говорят, что женский футбол не такой прибыльный, как мужской. Конечно, мы это знаем и никогда не просили такую же зарплату.
Мы хотели элементарных вещей: минимальную зарплату, уважение и возможность делать что-то очень важное. Как только мы этого добились, мы выиграли чемпионат мира», – сказала Эрмосо в интервью GQ.
Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Было очень больно проходить через это. Работаю с психологом, чтобы отпустить ситуацию»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Поэтому раз феминистки не заценили этот аспект взаимодействия с мужчинами, значит либо у них какие-то
психологические проблемы(то есть они не умеют быть женщинами), либо они хотят взять еще больше выгод от того что они женщины(вот смотрите как нас ущемляют), что походит на манипуляцию.
А Эрмосо эта вообще клоунша. Смеялась в автобусе после поцелуя, а потом вдруг оскорбилась. Лол.
Кажется, эти времена наступили)))
Ещё есть группа энтузиастов , которые пишут :
А если бы это была твоя …… *?
* нужное слово на выбор вставить !
и эти всевозможные движения, у которых есть только громкий лозунг, но нет ни программы, ни понимания, что делать и главное зачем.