Рубиалес о бане на 3 года за поцелуй с Эрмосо: «Решение ФИФА вынесено без оснований. Я дойду до последней инстанции, чтобы свершилось правосудие и восторжествовала правда»

Луис Рубиалес выступил с заявлением после дисквалификации на 3 года.

Сегодня дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Поводом стал поцелуй в губы Рубиалеса и футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

«Сегодня, 30 октября 2023 года, ФИФА уведомила меня о решении. Я объявляю, что собираюсь подать апелляцию. Но также хочу рассказать о том, что произошло.

24 августа ФИФА уведомила меня об открытии дела, мне был предоставлен 10-дневный срок для изложения своей позиции. Но уже через 2 дня меня уведомили о предварительном отстранении от должности президента RFEF, даже не заслушав меня. Через час и 12 минут после получения электронного письма от футболистки [Дженнифер Эрмосо], не дав мне возможности выступить или предоставить какие-либо доказательства, ФИФА отстранила меня от должности

Процедура ФИФА характеризуется вынесением решений без оснований. На практике это не позволяет мне немедленно подать апелляцию, что, в свою очередь, означает, что на сегодняшний день я отстранен уже на 66 дней из 90, хотя меня даже не заслушали, чтобы я мог защитить себя.

Дисциплинарная комиссия обосновала первое решение – когда меня временно отстранили на 90 дней 15 сентября, – и его срочность тем фактом, что «мое присутствие на посту президента RFEF может препятствовать осуществлению правосудия» (речь о дисциплинарной процедуре ФИФА).

29 сентября апелляционный комитет отклонил мою апелляцию, несмотря на то, что 11 сентября я подал заявление об отставке как со своей должности в RFEF, так и с должности вице-президента . Если я не занимаю никакой должности в футболе, как я могу представлять опасность для выполнения процедуры ФИФА? В очередной раз все было решено без оснований, и сегодня, 30 октября, мне еще ничего не сообщили, что не позволило мне обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Слушание было запрошено, чтобы я могу изложить свою позицию, но мне было отказано в нем без объяснения причины.

Я неоднократно заявлял в ФИФА и CAS, что дисциплинарная комиссия с самого начала решила присоединить к делу только заявления людей, которые, по данным прессы, давали показания против меня в Национальном суде, негативные мнения в отношении меня, и никогда не были приняты во внимание какие-либо новости или публикации в каком-либо другом ключе.

Я считаю, что любой судебный орган должен учитывать все имеющиеся доказательства, а не только доказательства, подтверждающие версию стороны, которая хочет меня осудить. Более того, эти мнения, эти заявления иногда делались даже людьми, не участвующими в процедуре.

Предрассудки дошли до того, что генеральный секретариат ФИФА заявил о «величайшем позоре в мире футбола». Это заявления, ставящие под сомнение беспристрастность и независимость ответственных организаций,чего не случалось даже вокруг гораздо более серьезных дел.

Исходя из презумпции невиновности – она должна быть, – каждый может сделать выводы о том, как действует ФИФА в сравнении с моим делом и прочими делами, в которых обвиняемый имел возможность изложить свои доводы до предварительных санкций, если они вообще были вынесены. Более того, некоторые из них не были отстранены от должности, хотя обвинения были гораздо более серьезными.

Очевидно, что политические и медийные линчевания породили волну, в которой определенные организации захотели действовать определенным образом, помимо сохранения презумпции невиновности или предоставления всем сторонам одинаковых возможностей, чтобы процесс был справедливым. Пусть каждый сделает свои выводы.

Благодаря усилиям некоторых политиков, средств массовой информации и организаций диспропорция и несправедливость становятся все более очевидными. Людям это, по большей части, ясно.

После сегодняшней новости о решении комиссии, которое ФИФА так быстро обнародовала, что я даже успел узнать о нем не из собственной электронной почты, а из СМИ, поскольку решение было опубликовано там в то же время, что было отправлено мне, и принимая во внимание, что они еще не предоставили никаких оснований (опять!), я могу только заверить, что я всегда придерживался той версии событий, которая соответствует правде и которую я буду сохраняйте до завершения процедуры.

Я дойду до последней инстанции, чтобы свершилось правосудие и восторжествовала правда», – говорится в заявлении .

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