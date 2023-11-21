Пике об отстранении Рубиалеса: «Яркий пример того, как силен женский спорт – они подняли голос, и к ним прислушались. Луис раскаивается, думаю»

Теги Барселона Жерар Пике Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Жерар Пике высказался о скандале вокруг Луиса Рубиалеса.

После финала женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об уходе с поста президента RFEF. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение принял Спортивный административный суд Испании (TAD).

«Это очень сложная тема. В конце концов, это яркая иллюстрация того, где мы находимся как общество и насколько силен женский спорт. Они подняли голос, и к ним прислушались.

Руби ошибся, я не говорил с ним, но думаю, что он раскаивается. Женская сборная, помимо победы на чемпионате мира, выиграла во многом другом», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании.

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9 комментариев

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Алексей Ненахов
Насколько сильна травля в обществе , а не женский спорт
+16
-1
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S. A.
Ничего себе сила. Взяли — и затравили человека
+3
0
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Miron11
Лизанул...
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Тёма Тёма
Нашли у кого спросить) Пике - далеко не эталон в таких вопросах)))
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Назар Игорь
Яркий пример того как женский каприз подминает под себя здравый смысл. Рубиалес ещё легко отделался, его могли обвинить в попытке изнасилования, и ведь не отвертелся бы.
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Flow market Victor Mercedes
Шпэкнули без ножа)
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CHELSEA_2008
Интересно, есть ли примеры в истории когда так в открытую общество травит женщину, что она вынуждена уходить со всех постов? Или это только в сторону мужчин работает? 🤡
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OldRedWhite
Ответ Алексей Ненахов
Насколько сильна травля в обществе , а не женский спорт
Но Пике вовсе не обязательно было подтявкивать .
Его же не пытали ?
Мог и промолчать !
Омерзительно
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