Пике об отстранении Рубиалеса: «Яркий пример того, как силен женский спорт – они подняли голос, и к ним прислушались. Луис раскаивается, думаю»

Жерар Пике высказался о скандале вокруг Луиса Рубиалеса.

После финала женского чемпионата мира-2023 , тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об уходе с поста президента RFEF. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение принял Спортивный административный суд Испании (TAD).

«Это очень сложная тема. В конце концов, это яркая иллюстрация того, где мы находимся как общество и насколько силен женский спорт. Они подняли голос, и к ним прислушались.

Руби ошибся, я не говорил с ним, но думаю, что он раскаивается. Женская сборная, помимо победы на чемпионате мира, выиграла во многом другом», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании.

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