«Милан» интересуется защитником «Бреста» Брассье

Защитник «Бреста» Лилиан Брассье привлек к себе внимание «Милана».

Итальянский клуб ведет работу по поиску новичка для линии обороны. В сферу интересов «россонери» попал 24-летний .

Левоногий защитник « » способен действовать как в центре, так и на левом краю обороны. Француз провел 15 матчей в текущем чемпионате Лиги 1 и забил 1 гол.

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