«Милан» интересуется защитником «Бреста» Брассье

Теги Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Брест Лилиан Брассье Футбол

Защитник «Бреста» Лилиан Брассье привлек к себе внимание «Милана».

Итальянский клуб ведет работу по поиску новичка для линии обороны. В сферу интересов «россонери» попал 24-летний Брассье.

Левоногий защитник «Бреста» способен действовать как в центре, так и на левом краю обороны. Француз провел 15 матчей в текущем чемпионате Лиги 1 и забил 1 гол.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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1 комментарий
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Forza Milan! В этом году желаю любимому клубу минимум травм, на мирной ноте разойтись с Пиоли и найти подходящего тренера и несколько топовых игроков на проблемные позиции! Ну и скудетто конечно же!
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