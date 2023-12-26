«Милан» возвращает Габбию из «Вильярреала». Аренду защитника расторгнут досрочно

«Милан» возвращает Маттео Габбию из «Вильярреала».

По данным журналиста Маттео Моретто, аренду защитника расторгнут досрочно.

« » готов отпустить футболиста, теперь клубам нужно согласовать вопрос с разрывом арендного соглашения.

Напомним, у « » травмирован ряд защитников.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам