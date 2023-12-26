«Милан» возвращает Габбию из «Вильярреала». Аренду защитника расторгнут досрочно

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Маттео Габбия Футбол

«Милан» возвращает Маттео Габбию из «Вильярреала».

По данным журналиста Маттео Моретто, аренду защитника расторгнут досрочно.

«Вильярреал» готов отпустить футболиста, теперь клубам нужно согласовать вопрос с разрывом арендного соглашения.

Напомним, у «Милана» травмирован ряд защитников.

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3 комментария
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Милану видимо пребывание в четвёрке наскучило
Давайте ещё Салемакерса и Ориги вернём
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Ответ kaka10
Милану видимо пребывание в четвёрке наскучило Давайте ещё Салемакерса и Ориги вернём
Тут сам Марселино забраковал Габбия, т.к он очень слабый защитник. У Вильярреала просто цирк в обороне в этом сезоне. Плюс в последнем матче ЛЕ его игрок Ренна в концовке матча в нокаут конкретный отправил.
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Ответ kaka10
Милану видимо пребывание в четвёрке наскучило Давайте ещё Салемакерса и Ориги вернём
у Милана играть некому в центре защиты. почему бы не вернуть своего игрока из аренды, когда все сломаны
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