«Милан» возвращает Габбию из «Вильярреала». Аренду защитника расторгнут досрочно
«Милан» возвращает Маттео Габбию из «Вильярреала».
По данным журналиста Маттео Моретто, аренду защитника расторгнут досрочно.
«Вильярреал» готов отпустить футболиста, теперь клубам нужно согласовать вопрос с разрывом арендного соглашения.
Напомним, у «Милана» травмирован ряд защитников.
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