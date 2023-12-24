Защитник «Милана» Томори пропустит около 2 месяцев из-за травмы бедра

Защитник «Милана» Фикайо Томори выбыл из-за травмы.

26-летний англичанин получил травму двуглавой мышцы правого бедра в матче 17-го тура Серии А с «Салернитаной» (2:2). Он был замене на 65-й минуте.

пропустит около двух месяцев.

Подробная статистика выступлений Фикайо – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам