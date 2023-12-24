Защитник «Милана» Томори пропустит около 2 месяцев из-за травмы бедра

Теги Милан Сборная Англии по футболу серия А Италия травмы Салернитана Фикайо Томори Футбол

Защитник «Милана» Фикайо Томори выбыл из-за травмы.

26-летний англичанин получил травму двуглавой мышцы правого бедра в матче 17-го тура Серии А с «Салернитаной» (2:2). Он был замене на 65-й минуте.

Томори пропустит около двух месяцев.

Подробная статистика выступлений Фикайо – здесь.

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11 комментариев
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Опять без защитников. 40-летний Кьер и 15-летний Шимич.
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Случайности не случайности как говорила черепаха с кунг фу панды .
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Ответ Дмитрий Шершнев
Опять без защитников. 40-летний Кьер и 15-летний Шимич.
Краек Тео и опорник Крунич
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Ответ Сити 07
35 Кьер и 18 Симич ☝️
34-летний тогда, но суть комментария была не в этом. Остались постоянно травмирующийся ветеран и совсем пацан.

А в начале сезона была проблема, что отличный защитник Калюлю будет сидеть на лавке, под не менее классным Тшау. А сейчас вот оба на травме и проблема совсем другая.
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Трэш(
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