Защитник «Милана» Томори пропустит около 2 месяцев из-за травмы бедра
Защитник «Милана» Фикайо Томори выбыл из-за травмы.
26-летний англичанин получил травму двуглавой мышцы правого бедра в матче 17-го тура Серии А с «Салернитаной» (2:2). Он был замене на 65-й минуте.
Томори пропустит около двух месяцев.
Подробная статистика выступлений Фикайо – здесь.
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А в начале сезона была проблема, что отличный защитник Калюлю будет сидеть на лавке, под не менее классным Тшау. А сейчас вот оба на травме и проблема совсем другая.