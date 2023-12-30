Стефано Пиоли: «Милан» не сильно отстает от «Ливерпуля» и «Байера»

Теги Байер Милан Ливерпуль Стефано Пиоли премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Сассуоло Рафаэл Леау Футбол

Стефано Пиоли высказался о свисте в адрес Рафаэла Леау на матче с «Сассуоло».

«Рафа понимает, что справедливо ожидать большего. Но я считаю, что игроку, который возвращается после травмы, тем более такому взрывному, как Рафа, приходится нелегко. Думаю, он хорошо потрудился на благо команды, и свист некоторых фанатов доказывает их уважение к нему, потому что они многого от него ждут. И мы знаем, что Рафа многое может дать команде.

Если бы сезон завершился сегодня, нам было бы о чем жалеть. Но матчей еще много, нам нужно выкладываться в каждом. Мы способны играть лучше, создавать больше моментов, но сегодня у нас, думаю, был правильный подход. Я доволен тем, как мы играли, как вместе терпели, как победили.

Во второй части сезона нужно набрать как можно больше очков и посмотреть, сможем ли мы приблизиться к тем, кто лидирует.

Лига Европы – тоже наша цель. Там есть другие отличные команды, такие как «Ливерпуль» и «Байер», но я не думаю, что мы сильно отстаем от них. ЛЕ – важная цель, но и сложная. Она может стать даже сложнее, чем Лига чемпионов, потому что игры проходят по четвергам. Но нам надо постараться», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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42 комментария
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Пиоли не сильно отстает от Тен Хага
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По прежнему считаю, что Пиоли даёт максимальный результат с таким набором игроков. Все видят только покупки. Мол ему купили игроков, а он ... Так купили примерно таких же какие были у него в прошлом году. Вместо Вранкса, Браима, де Кетелар, Салемакерса, Мессиаса купили таких же середнячков. Продали Тонали и на эти деньги купили 5-х. Вот и весь сказ. А понтов у руководства Милана как будто они купили топов, а Пиоли лажает. Не зря Мальдини ушел. Он всё видел и понимал.
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Ближе к мю
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Ответ felixdyadya
Ближе к мю
МЮ отлетает от Копенгагена и Галатасарая, Милан с травмированной основой, бьётся на равных с ПСЖ, БД и Ньюкаслом, продолжая Евровесну.
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Ответ dodovtimurr
Пиоли не сильно отстает от Тен Хага
Кто интересно тебе лайков налепил? Сравнивать лысого распильщика с Пиоли, это от лукавого.
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Ответ AlmazOmar
Объясните мне, как человеку не следящему за играми Милана, чем так плох Пиоли, что его ставят в один ряд с Тен Хагом? 2 года назад Милан выиграл чемпионат Италии, в прошлом сезоне закончили чемпионат на 4-м месте, отстав от 2-го всего на 4 очка, вышли в полуфинал ЛЧ, в этом году идут 3-ми в чемпионате, а из тяжелейшей группы ЛЧ не вышли только из-за невезения. И это все при том, что команда обладает скромным трансферным бюджетом
В двух словах - нищая игра

Если подробно, ее просто нет. Тупая беготня, и не важно, пол состава в лазарете или доступны все, рисунка нет. Завязка на индивидуальном мастерстве, если лидеры не в духе - сосалити даже с командами из подвала
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Ответ juneed
Люди быстро забывают, что даже возвращение в еврокубки совсем недавно считали за суперрезультат.
Его чемпионство это вообще чудо. Можно это сравнить разве что с чемпионством Милана при Дзакерони в 1998-м году. И то в том Милане было по больше игроков сборной Италии которая тогда без проблем попадала на большие турниры.
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Объясните мне, как человеку не следящему за играми Милана, чем так плох Пиоли, что его ставят в один ряд с Тен Хагом? 2 года назад Милан выиграл чемпионат Италии, в прошлом сезоне закончили чемпионат на 4-м месте, отстав от 2-го всего на 4 очка, вышли в полуфинал ЛЧ, в этом году идут 3-ми в чемпионате, а из тяжелейшей группы ЛЧ не вышли только из-за невезения. И это все при том, что команда обладает скромным трансферным бюджетом
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Пиоли уже празднует Новый Год и выпил вина
+5
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Ответ Amalfitano
По прежнему считаю, что Пиоли даёт максимальный результат с таким набором игроков. Все видят только покупки. Мол ему купили игроков, а он ... Так купили примерно таких же какие были у него в прошлом году. Вместо Вранкса, Браима, де Кетелар, Салемакерса, Мессиаса купили таких же середнячков. Продали Тонали и на эти деньги купили 5-х. Вот и весь сказ. А понтов у руководства Милана как будто они купили топов, а Пиоли лажает. Не зря Мальдини ушел. Он всё видел и понимал.
Люди быстро забывают, что даже возвращение в еврокубки совсем недавно считали за суперрезультат.
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Ответ Ricardo Izecson
смешно конечно.по составу может и не отстает от Байера,но по игре без шансов)
Байер ни в полуфинал ЛЧ не выходил, ни чемпионат не брал за последние годы, а Милан Пиоли это сделал.
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Ответ Amalfitano
99% тренеров заканчивают так же.
нет нет, как скоро Дзаккерони был вышвырнут из Милана после чеипионства, и что про него сказал Дон Сильвио?
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Ответ Jan Paskel
в космических единицах прям совсем совсем рядом и с Мансити....
Разве Сити футбольный ориентир ?
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Ответ dodovtimurr
Пиоли не сильно отстает от Тен Хага
Количеством волос на голове)
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Ответ dodovtimurr
Пиоли не сильно отстает от Тен Хага
Ага, только команда не лажает так как МЮ
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У команды огромный нераскрытый потенциал. Новичков так много пришло, что Пиоли оказался фактически с новой командой. Полузащита это хребет команды, возможно самая важная линия - и она в Милане новая. Видно, что Пиоли экспериментирует, ищет лучшие решения, наигрывает необходимые игровые связки. Очень многое портят травмы, очень сложно наигрывать полузащиту, когда у тебя постоянно кто то вылетает. Очень сложно наигрывать защиту, когда у тебя нет основных ЦЗ. Команде и тренеру необходимо время- иронично, что Пиоли настолько задрал планку ожиданий фанатов своими успехами- что ему теперь это мешает. От него ждут скудетто, от него жлут ЛЕ, от него ждут кубка. А я напомню, что Пиоли тренирует отнюдь не сформировавшихся топов. Кого ему подогнали? Пулишич лавочник Челси, игрок был на такой дизморали, что многие считали что Чуквуэзе будет основным. Сейчас он лучший игрок нападения с кучей голов и передач. Вингер и десятка в одном флаконе. Интересно, а почему он так быстро заиграл? Не Пиоли ли его так быстро встроил. Реиндерс. Если честно я о нем ничего не знал. Он откровенный ноунейм, который неплохо провел последний сезон. Что с ним сделал Пиоли? Он вывел его на уровень лучших полузащитников Европы. Реиндерс наш лучший полузащитник с большим отрывом. Скорее всего наряду с Пулишичем лучший игрок. Разве Пиоли не гениален? Он выводит в топы почти всех. Лофтус Чик баночник Челси, его ужк давно списали, в последние 2 года он не играл толком. При Пиоли опять же он заметно прибавил. Скорость, уверенность в себе, дриблинг, удар. Да блин, это топчик, когда в форме. Йович- да в него никто не верил, за исключением парочки людей. Сейчас забивает чуть ли не в каждом матче. У трех тренеров не раскрылся. У Пиоли ожил, да так, что Кардинале думает, а нужен ли нам вообще форвард. Муса- какой то неутомимый бегун. Прекрасно себя проявляет. Ну вы поняли- какой большой и полезный труд проделывает Пиоли. Он не только вживляет новых игроков в состав, но и раскрывает их лучшие качества. Да Милан сыроват. Но это только пока. Пиоли к весне может вывезти команду на такой уровень, что нас и Ливерпуль и Байер начнут бояться. Я вижу у нас на каждой позиции сильные, талантливые игроки, я вижу что у нас сильный тренер, как раз классно собирающий команды из микса различных игроков. Пиоли нужно время, да и нужен состав который поменьше бы не травмировался. Чемпионский тот Милан, он тоже ведь не сразу собрал. Думаю, когда у Пиоли все получится, а я в этом уверен, что он способен сделать вывести Милан на новый уровень, вот тогда разговоры о Конте, Де Дзерби и прочих поутихнут.
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Это в Суперлиге что ли?
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Разве что в стабильности и мощи, а так не очень отстают 🤫
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Ответ Amalfitano
По прежнему считаю, что Пиоли даёт максимальный результат с таким набором игроков. Все видят только покупки. Мол ему купили игроков, а он ... Так купили примерно таких же какие были у него в прошлом году. Вместо Вранкса, Браима, де Кетелар, Салемакерса, Мессиаса купили таких же середнячков. Продали Тонали и на эти деньги купили 5-х. Вот и весь сказ. А понтов у руководства Милана как будто они купили топов, а Пиоли лажает. Не зря Мальдини ушел. Он всё видел и понимал.
Устал повторять…не ему купили,а он сам,лично,каждого футболиста одобрил,каждому персонально звонил,уговаривал.В августе Пиоли хвастался,что впервые в своей карьере тренер получил столько полномочий при покупке футболистов.Так что то,что ты называешь 5-ю середняками-это выбор Пиоли,120 млн он потратил на вот этих середняков…так что не надо ля-ля тут,про дурачков американцев и тихоню Пиоли,которому с плантации привезли хз кого.
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Ответ AlmazOmar
Объясните мне, как человеку не следящему за играми Милана, чем так плох Пиоли, что его ставят в один ряд с Тен Хагом? 2 года назад Милан выиграл чемпионат Италии, в прошлом сезоне закончили чемпионат на 4-м месте, отстав от 2-го всего на 4 очка, вышли в полуфинал ЛЧ, в этом году идут 3-ми в чемпионате, а из тяжелейшей группы ЛЧ не вышли только из-за невезения. И это все при том, что команда обладает скромным трансферным бюджетом
Не стоит обращать внимание, на комменты малышей.
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в космических единицах прям совсем совсем рядом и с Мансити....
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Ответ AlmazOmar
Объясните мне, как человеку не следящему за играми Милана, чем так плох Пиоли, что его ставят в один ряд с Тен Хагом? 2 года назад Милан выиграл чемпионат Италии, в прошлом сезоне закончили чемпионат на 4-м месте, отстав от 2-го всего на 4 очка, вышли в полуфинал ЛЧ, в этом году идут 3-ми в чемпионате, а из тяжелейшей группы ЛЧ не вышли только из-за невезения. И это все при том, что команда обладает скромным трансферным бюджетом
Примерно по той же причине, что он сравнивает себя с Ливерпулем. Если ему можно преувеличивать, то почему другим нельзя? Хотя если он сравнивает с Ливерпулем прошлого сезона, то тогда да, справедливо.
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Ответ Vitto
То чемпионство подарил Интер и Индзаги. В более слабом чемпионате Милан за 18 туров набрал 36 очков, а МЮ в АПЛ за 19 туров 31 очко. PS Пиоли дает хороший результат.
Комментарий удален пользователем
Ответ Vitto
То чемпионство подарил Интер и Индзаги. В более слабом чемпионате Милан за 18 туров набрал 36 очков, а МЮ в АПЛ за 19 туров 31 очко. PS Пиоли дает хороший результат.
Только вот МЮ сыграл 20 туров, у Милана ещё 2 игры в запасе
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Ответ Гениальный камень
Комментарий удален пользователем
5 и 11 большая разница. Просто болельщики Уеббчестера зажрались.
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Ответ Vitto
5 и 11 большая разница. Просто болельщики Уеббчестера зажрались.
Я тебя неправильно понял сначала, я подумал ты про чемпионский сезон Милана говорил
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Ответ AlmazOmar
Объясните мне, как человеку не следящему за играми Милана, чем так плох Пиоли, что его ставят в один ряд с Тен Хагом? 2 года назад Милан выиграл чемпионат Италии, в прошлом сезоне закончили чемпионат на 4-м месте, отстав от 2-го всего на 4 очка, вышли в полуфинал ЛЧ, в этом году идут 3-ми в чемпионате, а из тяжелейшей группы ЛЧ не вышли только из-за невезения. И это все при том, что команда обладает скромным трансферным бюджетом
Милан в прошлом году занял 5 место. Если бы не сняли очки с гоббов,то не вышли бы в ЛЧ. У Милана абсолютно нищая игра,постоянные сливы матчей аутсайдерам—Кремонезе,Салернитана,Верона,Специя. Не рисунка игры,тупо бей-беги на физике,потому столько травм. Скудетто—заслуга Златана процентов на 70. И кузенов,которые сами всё отдали. Полуфинал ЛЧ—посмотри сетку. В группе Челси отлетели всухую, после был нищий Тоттенхэм,после Наполи сбавивший. Далее был позор в полуфинале. А,да,про бюджет. В этом году купили тех,кого просили. В итоге Милан с трудом забивает команде уровня серии В. Пиоли своего потолка достиг. Спасибо и до свидания
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Ответ Гениальный камень
Только вот МЮ сыграл 20 туров, у Милана ещё 2 игры в запасе
Но на 19 туров у них было 31 очко и АПЛ как лига сложнее Серия А.
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Ответ ya_za_ac_milan
У команды огромный нераскрытый потенциал. Новичков так много пришло, что Пиоли оказался фактически с новой командой. Полузащита это хребет команды, возможно самая важная линия - и она в Милане новая. Видно, что Пиоли экспериментирует, ищет лучшие решения, наигрывает необходимые игровые связки. Очень многое портят травмы, очень сложно наигрывать полузащиту, когда у тебя постоянно кто то вылетает. Очень сложно наигрывать защиту, когда у тебя нет основных ЦЗ. Команде и тренеру необходимо время- иронично, что Пиоли настолько задрал планку ожиданий фанатов своими успехами- что ему теперь это мешает. От него ждут скудетто, от него жлут ЛЕ, от него ждут кубка. А я напомню, что Пиоли тренирует отнюдь не сформировавшихся топов. Кого ему подогнали? Пулишич лавочник Челси, игрок был на такой дизморали, что многие считали что Чуквуэзе будет основным. Сейчас он лучший игрок нападения с кучей голов и передач. Вингер и десятка в одном флаконе. Интересно, а почему он так быстро заиграл? Не Пиоли ли его так быстро встроил. Реиндерс. Если честно я о нем ничего не знал. Он откровенный ноунейм, который неплохо провел последний сезон. Что с ним сделал Пиоли? Он вывел его на уровень лучших полузащитников Европы. Реиндерс наш лучший полузащитник с большим отрывом. Скорее всего наряду с Пулишичем лучший игрок. Разве Пиоли не гениален? Он выводит в топы почти всех. Лофтус Чик баночник Челси, его ужк давно списали, в последние 2 года он не играл толком. При Пиоли опять же он заметно прибавил. Скорость, уверенность в себе, дриблинг, удар. Да блин, это топчик, когда в форме. Йович- да в него никто не верил, за исключением парочки людей. Сейчас забивает чуть ли не в каждом матче. У трех тренеров не раскрылся. У Пиоли ожил, да так, что Кардинале думает, а нужен ли нам вообще форвард. Муса- какой то неутомимый бегун. Прекрасно себя проявляет. Ну вы поняли- какой большой и полезный труд проделывает Пиоли. Он не только вживляет новых игроков в состав, но и раскрывает их лучшие качества. Да Милан сыроват. Но это только пока. Пиоли к весне может вывезти команду на такой уровень, что нас и Ливерпуль и Байер начнут бояться. Я вижу у нас на каждой позиции сильные, талантливые игроки, я вижу что у нас сильный тренер, как раз классно собирающий команды из микса различных игроков. Пиоли нужно время, да и нужен состав который поменьше бы не травмировался. Чемпионский тот Милан, он тоже ведь не сразу собрал. Думаю, когда у Пиоли все получится, а я в этом уверен, что он способен сделать вывести Милан на новый уровень, вот тогда разговоры о Конте, Де Дзерби и прочих поутихнут.
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