Стефано Пиоли: «Милан» не сильно отстает от «Ливерпуля» и «Байера»

Стефано Пиоли высказался о свисте в адрес Рафаэла Леау на матче с «Сассуоло».

«Рафа понимает, что справедливо ожидать большего. Но я считаю, что игроку, который возвращается после травмы, тем более такому взрывному, как Рафа, приходится нелегко. Думаю, он хорошо потрудился на благо команды, и свист некоторых фанатов доказывает их уважение к нему, потому что они многого от него ждут. И мы знаем, что Рафа многое может дать команде.

Если бы сезон завершился сегодня, нам было бы о чем жалеть. Но матчей еще много, нам нужно выкладываться в каждом. Мы способны играть лучше, создавать больше моментов, но сегодня у нас, думаю, был правильный подход. Я доволен тем, как мы играли, как вместе терпели, как победили.

Во второй части сезона нужно набрать как можно больше очков и посмотреть, сможем ли мы приблизиться к тем, кто лидирует.

Лига Европы – тоже наша цель. Там есть другие отличные команды, такие как «Ливерпуль» и «Байер», но я не думаю, что мы сильно отстаем от них. ЛЕ – важная цель, но и сложная. Она может стать даже сложнее, чем Лига чемпионов, потому что игры проходят по четвергам. Но нам надо постараться», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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