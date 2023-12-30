Стефано Пиоли: «Милан» не сильно отстает от «Ливерпуля» и «Байера»
Стефано Пиоли высказался о свисте в адрес Рафаэла Леау на матче с «Сассуоло».
«Рафа понимает, что справедливо ожидать большего. Но я считаю, что игроку, который возвращается после травмы, тем более такому взрывному, как Рафа, приходится нелегко. Думаю, он хорошо потрудился на благо команды, и свист некоторых фанатов доказывает их уважение к нему, потому что они многого от него ждут. И мы знаем, что Рафа многое может дать команде.
Если бы сезон завершился сегодня, нам было бы о чем жалеть. Но матчей еще много, нам нужно выкладываться в каждом. Мы способны играть лучше, создавать больше моментов, но сегодня у нас, думаю, был правильный подход. Я доволен тем, как мы играли, как вместе терпели, как победили.
Во второй части сезона нужно набрать как можно больше очков и посмотреть, сможем ли мы приблизиться к тем, кто лидирует.
Лига Европы – тоже наша цель. Там есть другие отличные команды, такие как «Ливерпуль» и «Байер», но я не думаю, что мы сильно отстаем от них. ЛЕ – важная цель, но и сложная. Она может стать даже сложнее, чем Лига чемпионов, потому что игры проходят по четвергам. Но нам надо постараться», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.
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Если подробно, ее просто нет. Тупая беготня, и не важно, пол состава в лазарете или доступны все, рисунка нет. Завязка на индивидуальном мастерстве, если лидеры не в духе - сосалити даже с командами из подвала