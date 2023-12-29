Глава «Локо» назвал спекуляцией слухи о возможном переходе Дзюбы в «Шанхай» Слуцкого: «Артем – наш лидер»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Шанхай Шеньхуа Юрий Нагорных Матч ТВ Футбол

В «Локомотиве» опровергли слухи о возможном переходе Артемы Дзюбы в «Шанхай».

Ранее появились слухи, что Дзюба может перейти в «Шанхай Шеньхуа», который ранее возглавил Леонид Слуцкий.

«Артем находится в отпуске. Артем – лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи.

13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

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1 комментарий
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все равно там в раздевалке шутки Артёма никто бы не понимал )
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