Глава «Локо» назвал спекуляцией слухи о возможном переходе Дзюбы в «Шанхай» Слуцкого: «Артем – наш лидер»

В «Локомотиве» опровергли слухи о возможном переходе Артемы Дзюбы в «Шанхай».

Ранее появились слухи, что Дзюба может перейти в « », который ранее возглавил .

« находится в отпуске. Артем – лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи.

13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы», – сказал председатель совета директоров « » Юрий Нагорных.

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