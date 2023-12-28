Генич назвал трансферы года в РПЛ: «Дзюба и Глушенков. Артем провел шикарную весну, помог «Локо» взлететь по таблице. Максим дает качество, выдает лучший отрезок в карьере»
Константин Генич назвал лучшие трансферы уходящего года в Мир РПЛ.
«Дзюба — трансфер года в РПЛ. Его взяли свободным агентом, Артем провел шикарную весну, помог «Локомотиву» взлететь по таблице. Сейчас его влияние на игру и результат просто колоссальное.
Если говорить о трансферах за деньги, то это Максим Глушенков. Внутри России это топ‑трансфер. Он дает качество, выдает лучший отрезок в карьере.
Большинство, вероятно, назовет переход Захаряна в «Сосьедад», но это слишком банально. К тому же это продажа, а я бы хотел назвать игрока, который радовал зрителей РПЛ.
Файзуллаев и Бителло начали играть только осенью, поэтому их нельзя назвать трансферами года. Для меня это Дзюба и Глушенков», — сказал комментатор.
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