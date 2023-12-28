Селюк о Слуцком в «Шанхае»: «Он пригласит Дзюбу к себе, уверен. С баловником Артемом ему там гораздо приятнее находиться»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Селюк высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Дмитрий Селюк считает, что Артем Дзюба перейдет в «Шанхай Шеньхуа».

Накануне китайский клуб возглавил Леонид Слуцкий.

«Я уверен, что при любой возможности Слуцкий пригласит Артема к себе при таком раскладе. Они же как твикс – сладкая парочка и неразлучная. Поэтому как он в Шанхае без Артема? С баловником Артемом Слуцкому там гораздо приятнее находиться.

Вы задаете вопрос, почему Слуцкий поехал в Китай, но не задаете вопрос, почему Канчельскис поехал в Киргизию. Черевченко выиграл все в Таджикистане: чемпионат, Кубок, Суперкубок и участвовал в Лиге чемпионов [Азии]. Но про это никто особо не писал.

А с точки зрения игры, чемпионаты плюс-минус одинаковые. Еще не факт, что «Истиклол» проиграет чемпионам Китая. Киргизы и узбеки показали свой уровень, сборная России их не может обыграть.

Я так понимаю, все ребята с ним [со Слуцким] поедут: Березуцкий, Яровинский – классно. Не знаю, будет ли результат, но погуляют они хорошо», – сказал футбольный агент.

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