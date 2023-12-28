Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград» на вечеринке. «Локомотив» отреагировал: «Поезд ✅. Ленинград ❌»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия светская хроника Футбол

Артем Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград» группы «Империя».

На видео с вечеринки форвард «Локомотива» поет песню, в которой есть строки: «Уезжаешь ты, вот и кончилась любовь».

«Уже лучше, но опять придется провести работу над ошибками: 

Поезд ✅

Ленинград ❌

Накидайте для Артема варианты железнодорожных песен в комменты, давайте поможем нашему певцу 😁👇», – написали в телеграм-канале «Локомотива».

Напомним, ранее Дзюба на вечеринке спел песню «Ленинграда» про «Зенит»: «Сине-бело-голубое небо – Питер». С 2015 по 2022 год форвард выступал за петербургский клуб.

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13 комментариев
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Веселится как хочет и как может. Имеет право
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Ответ Мистер Уайт
Скучная вечеринка. Нужно было пригласить Ивлееву с бриллиантом на заднице.
Может "в"
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Наш бронепоезд стоит на запасном пути.Уже давно
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у человека отпуск. отстаньте от него
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Скучная вечеринка. Нужно было пригласить Ивлееву с бриллиантом на заднице.
+1
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Ответ Alex Yakovleff
Может "в"
« в » у неё теперь налоговая инспекция и прокуратура)
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и футболист и актёр и певец....и когда он всё успевает? ))))
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Исправляется потихоньку, не всё сразу. Наберитесь терпения
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Очень не хватало этого персонажа на вечеринке Ивлеевой
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Я болтаюсь между Ленинградом и Москвой.
Я здесь чужой, я там чужой.
В Москве я ленинградец, в Ленинграде — москвич.
Нашла коса на камень, стекло на кирпич.
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Ответ Мистер Уайт
Скучная вечеринка. Нужно было пригласить Ивлееву с бриллиантом на заднице.
Это точно)
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