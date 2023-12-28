Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград» на вечеринке. «Локомотив» отреагировал: «Поезд ✅. Ленинград ❌»

Артем Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград» группы «Империя».

На видео с вечеринки форвард «Локомотива» поет песню, в которой есть строки: «Уезжаешь ты, вот и кончилась любовь».

«Уже лучше, но опять придется провести работу над ошибками:

Поезд ✅

Ленинград ❌

Накидайте для Артема варианты железнодорожных песен в комменты, давайте поможем нашему певцу 😁👇», – написали в телеграм-канале «Локомотива».

Напомним, ранее Дзюба на вечеринке спел песню «Ленинграда» про «Зенит»: «Сине-бело-голубое небо – Питер». С 2015 по 2022 год форвард выступал за петербургский клуб.

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