Мбаппе сказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ: «Он меняет гораздо больше вещей. Моя самая большая гордость»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2018 FIFA Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ.

Нападающий «ПСЖ», выигравший чемпионат мира со сборной Франции в 2018 году, создал фонд Inspired by KM в январе 2020-го.

– Это моя самая большая гордость. Фонд соединяет футбол и жизнь, поэтому так много для меня значит.

– Больше, чем победа на чемпионате мира?

– Да, потому что это приносит большее удовольствие. Фонд меняет гораздо больше вещей, чем победа на чемпионате мира. Чемпионат мира не так сильно поменял мою жизнь, а фонд сделал это, – сказал Мбаппе для шоу Tout le Sport на France 3.

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25 комментариев
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Ответ Boni R
обида не проходит и по сей день.
Он уже выигрывал ЧМ, какая обида?
+23
0
+23
ну, к сожалению, это классическое медиа-заявление. воспринимать его нужно соответствующим образом.
+17
-2
+15
Хорошо бы было написать чем в основном занимается этот фонд, кому помогает. В любом случае благотворительность это хорошо, молодец Киллиан. Но думаю насчет Чм лукавит, если бы выиграл второй, вполне мог бы стать трехкратным чемпионом мира, что удавалось только Пеле. Хотя шансы еще остаются
+15
-1
+14
Ответ Ru Gold
ну 1000% что черепаха врёт! до сих пор больно просто, а этот ответ как самоуспокоение.
Самоуспокоение было бы, если бы у него уже не было победы на ЧМ
+7
0
+7
Так у него уже есть победа на ЧМ, причем на настоящем.
+7
-3
+4
Ответ Михо
Хорошо бы было написать чем в основном занимается этот фонд, кому помогает. В любом случае благотворительность это хорошо, молодец Киллиан. Но думаю насчет Чм лукавит, если бы выиграл второй, вполне мог бы стать трехкратным чемпионом мира, что удавалось только Пеле. Хотя шансы еще остаются
фонд поддерживает 98 детей от 9 до 16 лет, до их взросления. А остальное - гугл Вам в помощь, Inspired by KM
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Так хотела, что тащила пенками аргов?)
+2
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Красава!
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просто кривит душой ,,!
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Ответ Михо
Хорошо бы было написать чем в основном занимается этот фонд, кому помогает. В любом случае благотворительность это хорошо, молодец Киллиан. Но думаю насчет Чм лукавит, если бы выиграл второй, вполне мог бы стать трехкратным чемпионом мира, что удавалось только Пеле. Хотя шансы еще остаются
Так и двухкратный вроде не очень много тоже на самом деле
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Ответ Капибарбер
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Фифа в открытую поддерживала месси
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