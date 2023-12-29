Мбаппе сказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ: «Он меняет гораздо больше вещей. Моя самая большая гордость»
Килиан Мбаппе рассказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ.
Нападающий «ПСЖ», выигравший чемпионат мира со сборной Франции в 2018 году, создал фонд Inspired by KM в январе 2020-го.
– Это моя самая большая гордость. Фонд соединяет футбол и жизнь, поэтому так много для меня значит.
– Больше, чем победа на чемпионате мира?
– Да, потому что это приносит большее удовольствие. Фонд меняет гораздо больше вещей, чем победа на чемпионате мира. Чемпионат мира не так сильно поменял мою жизнь, а фонд сделал это, – сказал Мбаппе для шоу Tout le Sport на France 3.
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