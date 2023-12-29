Мбаппе о своей власти в «ПСЖ»: «Иногда ее преувеличивают и считают, что я делаю все. Не считаю себя больше, чем есть на самом деле»
Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своей власти в «ПСЖ».
«Люди считают, что она [власть] у меня есть, и иногда преувеличивают ее. Они думают, что я тот, кто делает все: собирает команду, говорит, что нужно сделать, и решает, кто чем должен заниматься… Хотя мне нравится быть вовлеченным и преданным, я футболист, и это основа всего. Не стоит ошибаться относительно того, кто я такой.
Я гражданин, у меня есть взгляды и ценности, которые я защищаю. У меня есть права, которые я хочу отстаивать. Это я предполагаю и утверждаю. Но я не считаю, что я больше, чем есть на самом деле», – сказал нападающий «ПСЖ» для шоу Tout le Sport на France 3.
Статистику Мбаппе, у которого 18 голов за 16 матчей нынешнего розыгрыша Лиги 1, можно изучить здесь.
Мбаппе, Ройс, Кроос и Модрич. С кем можно вести переговоры уже в январе?
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- Ну, по крайней мере, без команды.
Бгг
подумал Килиан про себя.))
Есть на самом деле:
Самый высокооплачиваемый игрок европейского футбола с дьявольским отрывом, в клубе, который вертеть хотел этот ваш ФФП;
Игрок, которого президент страны уламывает остаться;
Игрок, за которым стоит Аль-Хелаифи, и все прекрасно знают, какой вес он имеет в УЕФА.
Не больше, чем простой Мбаппе (да, один из лучших игроков мира вотпрямщас, но, тем не менее, простой Мбаппе), играющий за клуб из Парижа во французской лиге? Мде, вот честно, это самое дикое вью, которое Килиан вообще в принципе мог выдать. Уже какое-то совсем клиническое лицемерие.