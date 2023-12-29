Мбаппе о своей власти в «ПСЖ»: «Иногда ее преувеличивают и считают, что я делаю все. Не считаю себя больше, чем есть на самом деле»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своей власти в «ПСЖ».

«Люди считают, что она [власть] у меня есть, и иногда преувеличивают ее. Они думают, что я тот, кто делает все: собирает команду, говорит, что нужно сделать, и решает, кто чем должен заниматься… Хотя мне нравится быть вовлеченным и преданным, я футболист, и это основа всего. Не стоит ошибаться относительно того, кто я такой.

Я гражданин, у меня есть взгляды и ценности, которые я защищаю. У меня есть права, которые я хочу отстаивать. Это я предполагаю и утверждаю. Но я не считаю, что я больше, чем есть на самом деле», – сказал нападающий «ПСЖ» для шоу Tout le Sport на France 3.

Статистику Мбаппе, у которого 18 голов за 16 матчей нынешнего розыгрыша Лиги 1, можно изучить здесь.

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11 комментариев
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Иногда её преувеличивают. Значит она есть. А как её может не быть, когда даже макрон бегает вокруг тебя и уговаривает остаться. Вот и причина почему он не уходит. Власть, деньги, полный картбланш. В реал придёт и будет звездой, но одной из.
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Да-да. Мы все знаем, что ты очень скромный парень с крайне низким чсв.
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- Нет, главный тренер не приносит мне тапочки в зубах !
- Ну, по крайней мере, без команды.
Бгг
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Если тебя сам президент просит остаться, что ещё надо то)
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Потому что больше уже быть не может…
подумал Килиан про себя.))
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"Не считаю себя больше, чем есть на самом деле".
Есть на самом деле:
Самый высокооплачиваемый игрок европейского футбола с дьявольским отрывом, в клубе, который вертеть хотел этот ваш ФФП;
Игрок, которого президент страны уламывает остаться;
Игрок, за которым стоит Аль-Хелаифи, и все прекрасно знают, какой вес он имеет в УЕФА.
Не больше, чем простой Мбаппе (да, один из лучших игроков мира вотпрямщас, но, тем не менее, простой Мбаппе), играющий за клуб из Парижа во французской лиге? Мде, вот честно, это самое дикое вью, которое Килиан вообще в принципе мог выдать. Уже какое-то совсем клиническое лицемерие.
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Ответ Алексей Иваненко
ценности там серьезные в парижской шляпе,на деньги доят)))
А ты прикинь сколько разных пиявок на самом Мбаппе?😀
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Ответ Adeen
А ты прикинь сколько разных пиявок на самом Мбаппе?😀
да он будет доить этот нефтепроект до упора))).он сам,не хилая пиявка)))
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