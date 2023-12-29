Мбаппе о своей власти в «ПСЖ»: «Иногда ее преувеличивают и считают, что я делаю все. Не считаю себя больше, чем есть на самом деле»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своей власти в «ПСЖ».

«Люди считают, что она [власть] у меня есть, и иногда преувеличивают ее. Они думают, что я тот, кто делает все: собирает команду, говорит, что нужно сделать, и решает, кто чем должен заниматься… Хотя мне нравится быть вовлеченным и преданным, я футболист, и это основа всего. Не стоит ошибаться относительно того, кто я такой.

Я гражданин, у меня есть взгляды и ценности, которые я защищаю. У меня есть права, которые я хочу отстаивать. Это я предполагаю и утверждаю. Но я не считаю, что я больше, чем есть на самом деле», – сказал нападающий « » для шоу Tout le Sport на France 3.

Статистику Мбаппе, у которого 18 голов за 16 матчей нынешнего розыгрыша Лиги 1, можно изучить здесь.

Мбаппе, Ройс, Кроос и Модрич. С кем можно вести переговоры уже в январе?

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам