«Барса» не зарегистрирует Роке летом, не продав многих игроков. Сейчас он в аренде (Марсал Лоренте)
«Барселона» пока не выкупила Витора Роке у «Атлетико Паранаэнсе».
Этой зимой нападающий присоединится к каталонскому клубу на правах аренды. Летом «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, не продав многих игроков, заявил журналист Марсал Лоренте в эфире El Chiringuito TV.
Изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года. Однако затем стало известно, что «Барселона» собирается зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.
Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за Роке 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.
Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.
В этом сезоне 18-летний форвард забил 21 гол в 45 матчах. Его статистику можно изучить здесь.
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А сейчас клубу приходится это расхлебывать.
а вот пеналду позорно судится с бывшим клубом из-за 19 млн евро.
а под новостью такие как ты писали что он молодец, должен получить всё до копейки с Юве, заслужил заработал и всё такое.
немного лицемерненько получается со стороны фанбоев кристины.
Все как обычно! Журналюги смуту наведут,дадут что обмусолить хейтерам!
А летом барса его зарегистрирует как и тех что приобретет в дальнейшем!
2 год подряд такой же сериал как с Мбапе!
Но чтобы оставаться на конкурентоспособном уровне, покупать все равно приходится игроков.
И покупка Левы дала свои плоды - Барселона впервые за 4 сезона стала чемпионом Испании и взяла Суперкубок Испании при непосредственнейшем участии Левы.
У Барселоны другая ситуация.
А дополнительные 31 миллион - это различные бонусы, которые могут быть и не достигнуты.
Например, такие как попадание в тройку номинантов на ЗМ, которое в этих бонусах оценивается в 5 миллионов евро по слухам.