«Барса» не зарегистрирует Роке летом, не продав многих игроков. Сейчас он в аренде (Марсал Лоренте)

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе деньги Витор Роке Футбол

«Барселона» пока не выкупила Витора Роке у «Атлетико Паранаэнсе».

Этой зимой нападающий присоединится к каталонскому клубу на правах аренды. Летом «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, не продав многих игроков, заявил журналист Марсал Лоренте в эфире El Chiringuito TV.

Изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года. Однако затем стало известно, что «Барселона» собирается зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.

Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за Роке 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.

Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 21 гол в 45 матчах. Его статистику можно изучить здесь.

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27 комментариев
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Не согласились на 35+10 ; поторговались и в итоге берут за 30+31 … ну не гении ли?! Получается сбили 5 мультов, Лапорта гений ! Хотя постойте ..
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Мда, о каких трансферах Барсы все время пишут, если они даже Роке не могут нормально зарегистрировать, не говоря уж о продлении лидеров. Жесть конечно... Выпутываться будут ещё очень долго судя по всему.
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+7
Ответ f0rmoceft
Мда, о каких трансферах Барсы все время пишут, если они даже Роке не могут нормально зарегистрировать, не говоря уж о продлении лидеров. Жесть конечно... Выпутываться будут ещё очень долго судя по всему.
"Спасибо" президентству Бартомеу, который сорил деньгами направо и налево.
А сейчас клубу приходится это расхлебывать.
+8
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+5
стоп. они его купили, оставили до зимы в Бразилии. оттуда его досрочно вызвали, и теперь он в аренде в клубе, который им владеет? че за чушь?
+4
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+3
Ответ Кирилл
"Спасибо" президентству Бартомеу, который сорил деньгами направо и налево. А сейчас клубу приходится это расхлебывать.
Лапорту никто не заставлял покупать 34-летнего Лёву за 45 миллионов
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Ответ Leon Petov
Зато аргентинский нахлебник до 2025 года деньги будет получать, сказка
Месси получает то что должен по контракту, не судясь с клубом, не подавая иски и жалобы, не позорясь, по соглашению двух сторон.

а вот пеналду позорно судится с бывшим клубом из-за 19 млн евро.
а под новостью такие как ты писали что он молодец, должен получить всё до копейки с Юве, заслужил заработал и всё такое.
немного лицемерненько получается со стороны фанбоев кристины.
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Вот ещё доказательство того, что одна чушь публикуется. Разве нельзя с первого раза правду написать? То он выкуплен и всё в порядке, то он в аренде и не выкуплен, то столько заплатили, то столько ….. что за ерунда такая? А мы сидим и читаем эту береберду…. Я не исключаю, что эти неправильные информации исходят от самой Барсы…. А то заранее не знают да, могут зарегистрировать или нет? Да всё они знают. просто мозги пудрят. Лапорта большой мастер убедительно предоставлять одно, а на самом деле может происходить совсем другое….. Не всё так красиво в Барсе, как рисует Лапорта и трансферная политика как была ничтожной, так она и осталась …. будем надеется, что этот парень стоит 61 млн. и не переплатили в очередной раз….
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Ответ ZubDatsyuka
Не согласились на 35+10 ; поторговались и в итоге берут за 30+31 … ну не гении ли?! Получается сбили 5 мультов, Лапорта гений ! Хотя постойте ..
Там бонусы предусмотрены тяжело выполнимые (в топ-3 Золотого мяча например), и даже если Роке их достигнет, Барселона только в плюсе окажется.
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Бла бла бла!
Все как обычно! Журналюги смуту наведут,дадут что обмусолить хейтерам!
А летом барса его зарегистрирует как и тех что приобретет в дальнейшем!
2 год подряд такой же сериал как с Мбапе!
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Ответ Yu123
Лапорту никто не заставлял покупать 34-летнего Лёву за 45 миллионов
Согласен, никто не заставлял.
Но чтобы оставаться на конкурентоспособном уровне, покупать все равно приходится игроков.

И покупка Левы дала свои плоды - Барселона впервые за 4 сезона стала чемпионом Испании и взяла Суперкубок Испании при непосредственнейшем участии Левы.
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Ответ Кирилл
Согласен, никто не заставлял. Но чтобы оставаться на конкурентоспособном уровне, покупать все равно приходится игроков. И покупка Левы дала свои плоды - Барселона впервые за 4 сезона стала чемпионом Испании и взяла Суперкубок Испании при непосредственнейшем участии Левы.
так это краткосрочная перспектива, вот, пришлось еще Роке покупать, взяли бы кого помоложе и не потратили бы столько
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Ответ Кирилл
Согласен, никто не заставлял. Но чтобы оставаться на конкурентоспособном уровне, покупать все равно приходится игроков. И покупка Левы дала свои плоды - Барселона впервые за 4 сезона стала чемпионом Испании и взяла Суперкубок Испании при непосредственнейшем участии Левы.
та же Бавария потерпела с Чупинатором и взяла Кейна через год
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Ответ Yu123
та же Бавария потерпела с Чупинатором и взяла Кейна через год
У Баварии на всех остальных позициях в атаке полный комплект (Коман, Сане, Мюллер, Дэвис, Мусиала), поэтому проблему на одной позиции они могли перетерпеть.
У Барселоны другая ситуация.
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Ответ ЧИКО
Вот ещё доказательство того, что одна чушь публикуется. Разве нельзя с первого раза правду написать? То он выкуплен и всё в порядке, то он в аренде и не выкуплен, то столько заплатили, то столько ….. что за ерунда такая? А мы сидим и читаем эту береберду…. Я не исключаю, что эти неправильные информации исходят от самой Барсы…. А то заранее не знают да, могут зарегистрировать или нет? Да всё они знают. просто мозги пудрят. Лапорта большой мастер убедительно предоставлять одно, а на самом деле может происходить совсем другое….. Не всё так красиво в Барсе, как рисует Лапорта и трансферная политика как была ничтожной, так она и осталась …. будем надеется, что этот парень стоит 61 млн. и не переплатили в очередной раз….
Роке стоит 30 миллионов.

А дополнительные 31 миллион - это различные бонусы, которые могут быть и не достигнуты.
Например, такие как попадание в тройку номинантов на ЗМ, которое в этих бонусах оценивается в 5 миллионов евро по слухам.
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Ответ ЧИКО
Вот ещё доказательство того, что одна чушь публикуется. Разве нельзя с первого раза правду написать? То он выкуплен и всё в порядке, то он в аренде и не выкуплен, то столько заплатили, то столько ….. что за ерунда такая? А мы сидим и читаем эту береберду…. Я не исключаю, что эти неправильные информации исходят от самой Барсы…. А то заранее не знают да, могут зарегистрировать или нет? Да всё они знают. просто мозги пудрят. Лапорта большой мастер убедительно предоставлять одно, а на самом деле может происходить совсем другое….. Не всё так красиво в Барсе, как рисует Лапорта и трансферная политика как была ничтожной, так она и осталась …. будем надеется, что этот парень стоит 61 млн. и не переплатили в очередной раз….
Ну как бы это закрытая информация которая в сети не весит на доске, это лишь инсайдерская информация публикуется откуда им знать детали? Если бы они имелись то написали бы у вас претензия как будто спортс. ру курирует сделки в барсе и в копне бумаг из офиса Барселоны
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