«Барса» не зарегистрирует Роке летом, не продав многих игроков. Сейчас он в аренде (Марсал Лоренте)

«Барселона» пока не выкупила Витора Роке у «Атлетико Паранаэнсе».

Этой зимой нападающий присоединится к каталонскому клубу на правах аренды. Летом «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, не продав многих игроков, заявил журналист Марсал Лоренте в эфире El Chiringuito TV.

Изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года. Однако затем стало известно, что « » собирается зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.

Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого « » поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.

Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 21 гол в 45 матчах. Его статистику можно изучить здесь.

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