Гвардиола – лучший клубный тренер 2023-го по версии IFFHS. Он получил награду в 3-й раз
Пеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS.
Гвардиола получил этот приз в третий раз. Ранее он доставался ему в 2009-м и 2011-м.
За 2023 года «Манчестер Сити» во главе с Гвардиолой выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В десятку сильнейших клубных тренеров года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) вошли:
1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 281 очко;
2. Карло Анчелотти («Реал Мадрид») – 56 очков;
3. Лучано Спаллетти (экс-тренер «Наполи») – 53 очка;
4. Симоне Индзаги («Интер») – 51 очко;
5. Фернандо Диниз («Флуминенсе») – 33 очка;
6. Микель Артета («Арсенал») – 30 очков;
7. Хави («Барселона») – 26 очков;
8. Эндж Постекоглу («Селтик» / «Тоттенхэм») – 12 очков;
9. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 8 очков;
10. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 6 очков.
Ранее IFFHS назвала лучшего игрока, вратаря и молодого футболиста 2023 года.
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