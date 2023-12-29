Гвардиола – лучший клубный тренер 2023-го по версии IFFHS. Он получил награду в 3-й раз

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Пеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS.

Гвардиола получил этот приз в третий раз. Ранее он доставался ему в 2009-м и 2011-м.

За 2023 года «Манчестер Сити» во главе с Гвардиолой выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. 

В десятку сильнейших клубных тренеров года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) вошли:

1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 281 очко;

2. Карло Анчелотти («Реал Мадрид») – 56 очков;

3. Лучано Спаллетти (экс-тренер «Наполи») – 53 очка;

4. Симоне Индзаги («Интер») – 51 очко;

5. Фернандо Диниз («Флуминенсе») – 33 очка;

6. Микель Артета («Арсенал») – 30 очков;

7. Хави («Барселона») – 26 очков;

8. Эндж Постекоглу («Селтик» / «Тоттенхэм») – 12 очков;

9. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 8 очков;

10. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 6 очков.

Ранее IFFHS назвала лучшего игрока, вратаря и молодого футболиста 2023 года.

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32 комментария
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А Постекоглу за что? Вряд ли титул в Шотландии очень высоко оценивается, поэтому скорее всего за 3 статуэтки тренера месяца в АПЛ. И пофиг, что после них ТТХ опустился на законное 5-е место))
+15
-1
+14
Ответ MANDARIN
Пеп Гвардиола - мастер своего дела! Третий раз признан лучшим клубным тренером, а его Манчестер Сити в 2023 году сделал невозможное. Отличная работа, достойная признания! 👏🏆
ЧатГПТ, ты как здесь?
+9
-2
+7
Лысый гений
+7
-2
+5
Анчелотти на втором месте за какие заслуги?
+8
-3
+5
Пеп Гвардиола - мастер своего дела! Третий раз признан лучшим клубным тренером, а его Манчестер Сити в 2023 году сделал невозможное. Отличная работа, достойная признания! 👏🏆
+16
-12
+4
Пеп реально велик.
+5
-2
+3
Ответ Ночной кошмар Логинова
Пеп реально велик.
Двухколесный Гранд Чероки.
+3
0
+3
Разница между вторым и первым местом...
+2
0
+2
не пойму каким образом тут Хави (болельщик Барселоны)
+4
-2
+2
отрыв существенный . Пеп лучший
+2
0
+2
Всё заслуженно. 5 трофей 🏆всё таки выиграл.
+3
-2
+1
Ответ Джабраил Джабраил
не пойму каким образом тут Хави (болельщик Барселоны)
Чемпион Испании?
+1
0
+1
Ответ Кейта
За ЛЧ
За позорные 4-0?
+1
0
+1
Ответ benjamin92
Анчелотти на втором месте за какие заслуги?
За второе место в Ла Лиге.
+1
0
+1
Заслужил как никогда
+2
-1
+1
При всём уважении, но за какие заслуги Анчелотти выше чемпионов своих стран Спаллетти и Чави? Вы скажите - Кубок Испании. Но Кубок и Индзаги выиграл, ещё и вышел в финал ЛЧ. Короче - по первому месту вопросов быть не может. Пеп на своём законном месте. Остальные - спорно
0
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Голубой шарлатан. Вот еслиб он создал команду из ничего, то тогда можно считать его великим. он только и может скупать топ игроков. а когда у тебя скуплены все топы то результат может дать любой физрук
0
0
0
Всё так. Пеп - лучший!
+1
-1
0
Ответ MANDARIN
Пеп Гвардиола - мастер своего дела! Третий раз признан лучшим клубным тренером, а его Манчестер Сити в 2023 году сделал невозможное. Отличная работа, достойная признания! 👏🏆
А что невозможного сделал Сити?
0
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Пеп- большой, ему видней. Но хотелось бы отметить работу Спаллетти с Наполи. Прорыв. И для Лучано, и для Наполи.
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Ответ benjamin92
Анчелотти на втором месте за какие заслуги?
За ЛЧ
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Ну не знаю. Юран круче же...
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В этом году без вариантов. Заслуженно.
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Ответ Timur Sagitov
За второе место в Ла Лиге.
Тогда почему не опередивший Анчелотти в чемпионате Чави? Или почему не Артета за второе место в АПЛ, где он почти до последнего тура боролся за чемпионство с Сити Пепа. Анчелотти уже зимой выпал из борьбы за Примеру
0
0
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Ответ benjamin92
Анчелотти на втором месте за какие заслуги?
За то же, за что и месси в 10ке лучших в 2023, за успехи 2022го
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