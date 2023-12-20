Онана, Трент, Кроос, Грилиш, Рэшфорд, Жиру, де Йонг – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 70-го по 41-е

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The Guardian опубликовала 2-ю часть списка 100 лучших футболистов 2023 года.

Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 70-го по 41-е. Полностью рейтинг объявят в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 70-го по 41-е:

70. Тони Кроос, «Реал»

69. Френки де Йонг, «Барселона»

68. Луис Диас, «Ливерпуль»

67. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед»

66. Хави Симонс, ПСВ / «РБ Лейпциг»

65. Херман Кано, «Флуминенсе»

64. Виктор Бонифасе, «Байер»

63. Киран Триппьер, «Ньюкасл»

62. Андре Онана, «Интер» / «Манчестер Юнайтед»

61. Федерико Димарко, «Интер»

60. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл»

59. Алексис Мак Аллистер, «Брайтон» / «Ливерпуль»

58. Яссин Буну, «Севилья» / «Аль-Хилаль»

57. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль»

56. Рональд Араухо, «Барселона»

55. Хакан Чалханоглу, «Интер»

54. Йошко Гвардиол, «РБ Лейпциг» / «Манчестер Сити»

53. Габриэл Мартинелли, «Арсенал»

52. Доминик Собослаи, «РБ Лейпциг» / «Ливерпуль»

51. Йозуа Киммих, «Бавария»

50. Оливье Жиру, «Милан»

49. Джек Грилиш, «Манчестер Сити»

48. Флориан Виртц, «Байер»

47. Ашраф Хакими, «ПСЖ»

46. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла»

45. Кайл Уокер, «Манчестер Сити»

44. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»

43. Эдуардо Камавинга, «Реал»

42. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»

41. Филип Фоден, «Манчестер Сити».

Нуньес, Рюдигер, Лукаку, Мэддисон, Мората, Меньян, Дэвис, Ди Мария – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 71-го по 100-е

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13 комментариев
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Мартинелли выше Крооса? :D
+14
-3
+11
Крооса специально в упор не замечают? Он в топ-10 регулярно должен входить.
+13
-4
+9
В мусорку всех этих рейтингов.
Как человек может смотреть футбол и поставить Крооса так низко в рейтинге.
Это даже не неуважение просто, а оскорбление какое-то
+11
-3
+8
Ответ RealJon
В мусорку всех этих рейтингов. Как человек может смотреть футбол и поставить Крооса так низко в рейтинге. Это даже не неуважение просто, а оскорбление какое-то
Да у этих деятелей условный Погба был топом. А Крооса годами не замечают. Хотя Тони Кроос один из величайших игроков в истории. Как на своей позиции, так и вообще.
+7
-1
+6
Ответ RealJon
В мусорку всех этих рейтингов. Как человек может смотреть футбол и поставить Крооса так низко в рейтинге. Это даже не неуважение просто, а оскорбление какое-то
Решфорд с 1 голом в АПЛ будучи форвардом выше Тони Кросса, о чём этот рейтинг вообще.
+5
-1
+4
Ответ los merengues
Мартинелли выше Крооса? :D
Я уже в этой жизни не удивляюсь этому. У людей реально крыша едет.
+5
-2
+3
Половина рейтинга не стоит и левой ноги Тони Кросса, но они находятся выше него в рейтинге. Где травку берете, ребята?)
+4
-2
+2
Кто такой этот Херман Кано, что он лучше Крооса :))
+1
0
+1
Тот же Камавинга на 27 позиций выше Крооса, хотя Тони незаменим. А без Эду, Реал спокойно побеждает. А большая часть игроков из этого списка не играли на уровне, а некоторые никогда не будут на нём играть.
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Ответ los merengues
Мартинелли выше Крооса? :D
И почему вы выделили именно Мартинелли? Там в списке выше Кросса немало более сомнительных игроков
0
0
0
Ответ Артём Поддубный
Половина рейтинга не стоит и левой ноги Тони Кросса, но они находятся выше него в рейтинге. Где травку берете, ребята?)
Заметил неадекватный пиар двух средненьких вратарей - Буну и Мартинеса? Что такого они сделали в этом году? Буну вторую половину года в песках провёл. Просто позорище🤦‍♂️
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