Онана, Трент, Кроос, Грилиш, Рэшфорд, Жиру, де Йонг – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 70-го по 41-е

The Guardian опубликовала 2-ю часть списка 100 лучших футболистов 2023 года.

Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 70-го по 41-е. Полностью рейтинг объявят в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 70-го по 41-е:

70. , «Реал»

69. , «Барселона»

68. , «Ливерпуль»

67. , «Манчестер Юнайтед»

66. , / «РБ Лейпциг»

65. , «Флуминенсе»

64. Виктор Бонифасе, «Байер»

63. , «Ньюкасл»

62. , «Интер» / «Манчестер Юнайтед»

61. , «Интер»

60. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл»

59. Алексис Мак Аллистер, «Брайтон» / «Ливерпуль»

58. Яссин Буну, «Севилья» / «Аль-Хилаль»

57. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль»

56. Рональд Араухо, «Барселона»

55. Хакан Чалханоглу, «Интер»

54. Йошко Гвардиол, «РБ Лейпциг» / «Манчестер Сити»

53. Габриэл Мартинелли, «Арсенал»

52. Доминик Собослаи, «РБ Лейпциг» / «Ливерпуль»

51. Йозуа Киммих, «Бавария»

50. Оливье Жиру, «Милан»

49. Джек Грилиш, «Манчестер Сити»

48. Флориан Виртц, «Байер»

47. Ашраф Хакими, «ПСЖ»

46. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла»

45. Кайл Уокер, «Манчестер Сити»

44. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»

43. Эдуардо Камавинга, «Реал»

42. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»

41. Филип Фоден, «Манчестер Сити».

Нуньес, Рюдигер, Лукаку, Мэддисон, Мората, Меньян, Дэвис, Ди Мария – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 71-го по 100-е

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