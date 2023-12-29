Артета о 0:2 от «Вест Хэма»: «Арсенал» доминировал 100 минут. Игроки приложили огромные усилия, но результат разочаровывает»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Вест Хэмом».
«Канониры» потерпели поражение со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ.
О решении судей засчитать первый гол
«Я не видел [вышел ли мяч за лицевую]. Говорят, что он не вышел полностью. Жаль, что с теми технологиями, которые у нас есть, мы не можем сказать об этом с уверенностью».
Об игре
«Поздравляю «Вест Хэм» и хвалю своих игроков. Если посмотреть на то, сколько моментов мы создавали в этом матче, результат разочаровывает. Хотя они лучше действовали в штрафной».
О проблемах с реализацией
У нас есть, игроки, которых я люблю больше всего. Что нам нужно сделать, так это создавать более опасные моменты, обрести больше уверенности и тренироваться», – сказал Артета.
«Мы хотим быть на вершине, и сегодня мы очень, очень разочарованы. Мы доминировали в игре. Мы находимся в очень хорошем положении. Сегодняшний вечер разочаровал. Мы должны собраться перед важной игрой против «Фулхэма».
Мы доминировали в течение 100 минут. Я думаю, что игроки приложили огромные усилия. Сейчас мы испытываем тяжелые чувства, но через 72 часа у нас еще одна игра. Это футбол, мы должны совершенствоваться в определенных областях», – добавил испанец.
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3 матча в сезоне уже проиграли подобным образом
Реализация необходима, а от доминации толку ноль, если основной нап это опорник Жезус, который забивает по праздникам, с таким забивным напом и Зиной чемп не выиграть
А результат-то где этой доминации, даже если не учитывать первый гол, то Вест Хем по счету все еще побеждает))