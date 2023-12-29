Артета о 0:2 от «Вест Хэма»: «Арсенал» доминировал 100 минут. Игроки приложили огромные усилия, но результат разочаровывает»

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Вест Хэмом».

«Канониры» потерпели поражение со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ. 

О решении судей засчитать первый гол

«Я не видел [вышел ли мяч за лицевую]. Говорят, что он не вышел полностью. Жаль, что с теми технологиями, которые у нас есть, мы не можем сказать об этом с уверенностью».

Об игре

«Поздравляю «Вест Хэм» и хвалю своих игроков. Если посмотреть на то, сколько моментов мы создавали в этом матче, результат разочаровывает. Хотя они лучше действовали в штрафной».

О проблемах с реализацией

У нас есть, игроки, которых я люблю больше всего. Что нам нужно сделать, так это создавать более опасные моменты, обрести больше уверенности и тренироваться», – сказал Артета.

«Мы хотим быть на вершине, и сегодня мы очень, очень разочарованы. Мы доминировали в игре. Мы находимся в очень хорошем положении. Сегодняшний вечер разочаровал. Мы должны собраться перед важной игрой против «Фулхэма».

Мы доминировали в течение 100 минут. Я думаю, что игроки приложили огромные усилия. Сейчас мы испытываем тяжелые чувства, но через 72 часа у нас еще одна игра. Это футбол, мы должны совершенствоваться в определенных областях», – добавил испанец.

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21 комментарий
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Он доминирует уже дольше чем длится футбольный матч
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Игроки Арсенала доминировали, доминировали да недодоминировали.
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Ответ madaev
Он доминирует уже дольше чем длится футбольный матч
Продолжает доминацию в раздевалке
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Аншлаговские шутки в комментах
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Доминация вещь коварная и порой бессмысленная против автобусов
3 матча в сезоне уже проиграли подобным образом
Реализация необходима, а от доминации толку ноль, если основной нап это опорник Жезус, который забивает по праздникам, с таким забивным напом и Зиной чемп не выиграть
+3
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Когда пришёл на свингер-вечеринку доминировать, но в итоге просто смотришь как доминируют остальные...
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-1
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Спортсу пора уже выкатить самую спортивную статью 2023го про доминацию. В спортивной рубрике "все, что хотели узнать, но боялись спросить". Так сказать, завершить календарный год на доминирующей артетовской ноте.
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Доминатор 2: Возвращение
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Вот и вернулся старый добрый доминатор.
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Позорник.
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Кто в итоге то главный доминатор современного футбола? Артета Хави или Тен хаг?) Все такие доминирующие, что аж не выбрать главного)
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Какой ужас, доминировали 100 минут)

А результат-то где этой доминации, даже если не учитывать первый гол, то Вест Хем по счету все еще побеждает))
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Ответ Дэни Бой
Продолжает доминацию в раздевалке
Черчесов одобряет
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Ответ войд
Артета и Хави два физрука которые любят говорить о доминации)
Даже не удивительно, что у них один и тот же был наставник)
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