«Арсенал» проиграл 2 матча подряд. В АПЛ поражение от «Ньюкасла» стало первым

«Арсенал» впервые в этом сезоне проиграл дважды подряд.

Команда Микеля Артеты уступила « » (0:1) в 11-м туре . 1 ноября поражение ей нанес « » (1:3) в Кубке английской лиги.

До этого дня в чемпионате Англии «канониры» еще не проигрывали. У них было 7 побед и 3 ничьих.

В следующем матче « » встретится с «Севильей» в Лиге чемпионов (8 ноября).

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