«Арсенал» проиграл 2 матча подряд. В АПЛ поражение от «Ньюкасла» стало первым

Теги Ньюкасл Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Кубок английской лиги Футбол

«Арсенал» впервые в этом сезоне проиграл дважды подряд.

Команда Микеля Артеты уступила «Ньюкаслу» (0:1) в 11-м туре АПЛ. 1 ноября поражение ей нанес «Вест Хэм» (1:3) в Кубке английской лиги.

До этого дня в чемпионате Англии «канониры» еще не проигрывали. У них было 7 побед и 3 ничьих.

В следующем матче «Арсенал» встретится с «Севильей» в Лиге чемпионов (8 ноября).

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22 комментария

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Arima Baki
Арсенал прекрасная команда, зря руководство АПЛ топит их, что с Сити что здесь это просто позор
+24
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Акира_1
Первое поражение должно было быть на Бридже ещё, но Санчас, увы, спас.
+15
-4
+11
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mastadon
Ответ Arima Baki
Арсенал прекрасная команда, зря руководство АПЛ топит их, что с Сити что здесь это просто позор
Гол конечно левый, но справедливости ради Арсенал ничего не создал у ворот Поупа, тот наверное замёрз там стоять
+10
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+9
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Adamdfdgds
Судьи апл пробивают очередное дно, я хз как они могут оправдать крысиный удар гимараеша в затылок жоржиньо. И ведь вар смотрели, но все равно посчитали, что это нормально бить соперника по голове исподтишка. Ну а за 5 секунд до гола мяч вообще за лицевую ушел, там даже без вара прекрасно видно все. Но шейхам и саудитам в этой лиге позволено больше, чем остальным. Гимараеш вообще в лицо бил всех, кого можно, и только на 85 получил желтую)) Смысла соревноваться в этой лиге уже попросту нет. Если что, то тебе и голы из офсайдов будут засчитывать, а потом скажут сорри линию забыли нарисовать, мы это уже проходили)) Ну а Артета пожинает плоды своей собственной никчемной работы на трансферном рынке. В пустую выброшенные 60 млн. на очередного пешехода из Челси, когда лучше бы на эти деньги купили достойную замену стеклянному Жезусу. Нкетия даже не уровень середняка. Да хоть он пента-трик Лутону или Шеффилду положит - не перестанет он от этого быть второсортным игроком. Про Райа я вообще молчу. Где его хваленная игра на выходах? Уже какой по счету гол, где он не добирается до мяча. Челси, теперь вот от ньюкасла, а еще с севильей чуть в свои не срезал.
+15
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exshepardjack
Ответ QWertY
Артета сливает АПЛ в пользу 4го места
МЮ сегодня выиграл прямого конкурента, кстати, поздравляю
+6
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Jlaw
Слабая доминация
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Ебздрогыч
Перестали доминировать...
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Eljza
такое ощущение, что судьи боялись отменять гол, чтоб игроки и фаны Ньюкасла их не поубивали
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ta-tosha
Матч судья и Вар испортили гораздо раньше, не удалив Хаверца. Дальше все пошло по наклонной, в русле оправдания этого решения.
Дали бы заслуженную прямую красную - Арсенал бы выиграл эту игру
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Axs Men
Ноябрь горит, Арсенал плачет, но судья не смог поступить иначе...
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ta-tosha
Ответ Дмитрий Чирко
А с какой стати его удалять? Вытянутой ногой в ньюкасловца он не попал, а за обычные влетания только желтые полагаются.
потому что согласно правилам, даже намерение нанести тяжёлую травму - красная, ноги отрывать не обязательно. А прыжок с двух ног вперёд в опорную ногу игрока - это оно самое и есть.
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хавбек+
похоже Артета профукал момент
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ta-tosha
Артета проиграл эту игру ещё до ее начала. Нельзя выходить на игры с ключевыми соперниками с Томиясу, Хаверцем и Жоржиньо. Про голы в таком составе можно и не мечтать.
Есть Шефыилды и компания для этого, экспернментируй не хочу, но не с Ньюкаслом на выезде
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Den-is
Ответ ta-tosha
потому что согласно правилам, даже намерение нанести тяжёлую травму - красная, ноги отрывать не обязательно. А прыжок с двух ног вперёд в опорную ногу игрока - это оно самое и есть.
Что ты несешь?) На ходу придумываешь)
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Дмитрий Чирко
Ответ ta-tosha
Матч судья и Вар испортили гораздо раньше, не удалив Хаверца. Дальше все пошло по наклонной, в русле оправдания этого решения. Дали бы заслуженную прямую красную - Арсенал бы выиграл эту игру
А с какой стати его удалять? Вытянутой ногой в ньюкасловца он не попал, а за обычные влетания только желтые полагаются.
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Дмитрий Чирко
Ответ ta-tosha
потому что согласно правилам, даже намерение нанести тяжёлую травму - красная, ноги отрывать не обязательно. А прыжок с двух ног вперёд в опорную ногу игрока - это оно самое и есть.
С двумя - да, но у него была выставлена только правая, левая была согнута в колене и с пяткой, прижатой к телу.
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Billy_Shears
Ответ ta-tosha
потому что согласно правилам, даже намерение нанести тяжёлую травму - красная, ноги отрывать не обязательно. А прыжок с двух ног вперёд в опорную ногу игрока - это оно самое и есть.
По твоим правилам ньюкасл должен был технарь получать за перебор красных, а по футбольным 10ом заканчивать
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Billy_Shears
Ответ mastadon
Гол конечно левый, но справедливости ради Арсенал ничего не создал у ворот Поупа, тот наверное замёрз там стоять
Матчи с командой дровосеков не подразумевают обилие моментов. В футбол играла одна команда.
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Den-is
Ответ mastadon
Гол конечно левый, но справедливости ради Арсенал ничего не создал у ворот Поупа, тот наверное замёрз там стоять
Можешь расскажешь, что создал Нюкасл с 2 ударами в створ за матч?)
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Arima Baki
Ответ mastadon
Гол конечно левый, но справедливости ради Арсенал ничего не создал у ворот Поупа, тот наверное замёрз там стоять
после гола Ньюкасл поставит автобус, это ж естественно
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Mescaline
Ничья была бы более справедливым результатом, но как болельщик Ньюкасла я рад победе
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QWertY
Артета сливает АПЛ в пользу 4го места
+7
-7
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