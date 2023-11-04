«Арсенал» проиграл 2 матча подряд. В АПЛ поражение от «Ньюкасла» стало первым
«Арсенал» впервые в этом сезоне проиграл дважды подряд.
Команда Микеля Артеты уступила «Ньюкаслу» (0:1) в 11-м туре АПЛ. 1 ноября поражение ей нанес «Вест Хэм» (1:3) в Кубке английской лиги.
До этого дня в чемпионате Англии «канониры» еще не проигрывали. У них было 7 побед и 3 ничьих.
В следующем матче «Арсенал» встретится с «Севильей» в Лиге чемпионов (8 ноября).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Дали бы заслуженную прямую красную - Арсенал бы выиграл эту игру
Есть Шефыилды и компания для этого, экспернментируй не хочу, но не с Ньюкаслом на выезде