Артета про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет. «Арсенал» был недостаточно хорош, даже не близок к нужному уровню»

Микель Артета взял на себя вину за вылет от «Вест Хэма» (1:3) из Кубка лиги.

«Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши, не боролись достаточно рьяно. Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет, насколько важной будет игра.

В целом мы не были даже близки к нужному уровню. Это футбол, каждый матч уникален. То, что случилось несколько дней назад (5:0 в игре с «Шеффилдом» – прим. Sports.ru), уже забыто.

Мы недостаточно активно угрожали воротам. Я хотел намного большего от своей команды. Многое необходимо улучшить.

После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над «Ньюкаслом». Мы должны прочувствовать эту боль», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.

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