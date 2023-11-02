Артета про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет. «Арсенал» был недостаточно хорош, даже не близок к нужному уровню»

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Кубок английской лиги Футбол

Микель Артета взял на себя вину за вылет от «Вест Хэма» (1:3) из Кубка лиги.

«Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши, не боролись достаточно рьяно. Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет, насколько важной будет игра.

В целом мы не были даже близки к нужному уровню. Это футбол, каждый матч уникален. То, что случилось несколько дней назад (5:0 в игре с «Шеффилдом» – прим. Sports.ru), уже забыто.

Мы недостаточно активно угрожали воротам. Я хотел намного большего от своей команды. Многое необходимо улучшить.

После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над «Ньюкаслом». Мы должны прочувствовать эту боль», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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5 комментариев

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Wekil Halylow
Тен Хаг после матча: я что ли играю спрос у играков.
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Тиксон
и не надо говорить, что слили трофей, чтобы разгрузить календарь! проиграли позорно!
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CHELSEA_2008
Ответ Wekil Halylow
Тен Хаг после матча: я что ли играю спрос у играков.
Игроки должны извиниться перед Тен Хагом за плохую игру. Желательно публично.
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Joy2being
Мойес а очередной раз доказал, что он великий тренер
Показательная порка Физреты
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