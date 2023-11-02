Артета про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет. «Арсенал» был недостаточно хорош, даже не близок к нужному уровню»
Микель Артета взял на себя вину за вылет от «Вест Хэма» (1:3) из Кубка лиги.
«Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши, не боролись достаточно рьяно. Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет, насколько важной будет игра.
В целом мы не были даже близки к нужному уровню. Это футбол, каждый матч уникален. То, что случилось несколько дней назад (5:0 в игре с «Шеффилдом» – прим. Sports.ru), уже забыто.
Мы недостаточно активно угрожали воротам. Я хотел намного большего от своей команды. Многое необходимо улучшить.
После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над «Ньюкаслом». Мы должны прочувствовать эту боль», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
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