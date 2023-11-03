Артета про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Счет не отражает игру. Если убираешь ногу с педали газа, тебя наказывают»

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Кубок английской лиги Футбол

Микель Артета прокомментировал поражение 1:3 от «Вест Хэма» в Кубке лиги.

«Всегда нужно несколько дней, чтобы прийти в себя после такого поражения, но сейчас мы сосредоточены на «Ньюкасле». Я не думаю, что счет отражает игру, но мы двигаемся дальше.

Нужно быть на высоте, и если убираешь ногу с педали газа против любого соперника такого уровня, ты будешь наказан.

Во втором тайме мы провалились в одной фазе, и нам нужно найти другой способ отыграться, чтобы сохранить темп. То, как мы играли во втором тайме, было недостаточно хорошо», – сказал тренер «Арсенала».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Фирменной фразы "мы доминировали весь матч" болельщики заслужили. Надо проверить вью на подлинность
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rhett Butler
Счет может игру и не отражает (первый и третий гол можно списать на невезение), но в атаке то почти ничего не создали, кроме моментов с угловых. Даже замены особо не повлияли на игру, к штрафной подходят, а дальше непонятно что делать... ВХ заслуженно одержал победу. С такой игрой Ньюкасл нас порвет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий