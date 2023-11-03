Артета про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Счет не отражает игру. Если убираешь ногу с педали газа, тебя наказывают»

Микель Артета прокомментировал поражение 1:3 от «Вест Хэма» в Кубке лиги.

«Всегда нужно несколько дней, чтобы прийти в себя после такого поражения, но сейчас мы сосредоточены на «Ньюкасле». Я не думаю, что счет отражает игру, но мы двигаемся дальше.

Нужно быть на высоте, и если убираешь ногу с педали газа против любого соперника такого уровня, ты будешь наказан.

Во втором тайме мы провалились в одной фазе, и нам нужно найти другой способ отыграться, чтобы сохранить темп. То, как мы играли во втором тайме, было недостаточно хорошо», – сказал тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!